“捐赠大户”温弗瑞再次慷慨解囊1200万美元. May. 23, 2020 08:02. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 美国著名电视人奥普拉•温弗瑞(66岁)为了治愈新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)带来的创伤，向美国5个地区的弱势群体慷慨解囊1200万美元(约148亿韩元)。 据美联社等媒体20日(当地时间)报道，温弗瑞设立的慈善基金会把善款转交给密西西比州科修斯科、田纳西州纳什维尔、威斯康星州密尔沃基、伊利诺伊州芝加哥、德拉维尔州巴尔的摩的低收入阶层。温弗瑞1954年出生于密西西比的低收入阶层居住地科修斯科，母亲是一位单身妈妈，之后她在纳什维尔、密尔沃基等地长大。进入电视界后，她在芝加哥主持了25年的《奥普拉脱口秀》，巩固了“电视女王”的地位。她平时将这5个地区称为“故乡”，表现出特别的感情。 在1200万美元的捐款中，500万美元将用于老年人、基础疾病患者等新冠肺炎病毒感染风险特别高的居民。另外，将向度过成长期的纳什维尔和密尔沃基分别提供至少200万美元，向科修斯科的青少年设施提供11.5万美元。 温弗瑞说，“即使新冠病毒消失，弱势群体的损失也会一如既往，他们连工作都找不到，只能艰难度日。希望能对切实需要帮助的人有所帮助。”她补充说：“我想亲眼见到那些身处困境的人，也想亲手给他们食物。我想让他们接受检查。”她强调说，越是困难的情况，越要仔细查看周围邻居和社区。 除了本次捐款外，温弗瑞上个月还向由自己和几位名人共同创办的“美国食品基金会”捐出了100万美元。该团体向因学校停止供餐而不能进食的缺食儿童、低收入层及失业者家庭提供食品。苹果公司的创始人史蒂夫•乔布斯的夫人劳琳-鲍威尔•乔布斯、演员莱昂纳多•迪卡普里奥等人参与其中。当时温弗瑞在社交媒体上回忆说：“我和妈妈在密尔沃基生活时，得到了福利制度很多的帮助。”

한국어