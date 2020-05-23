美国当局：金正恩从元山转移到平壤外围江东. May. 23, 2020 08:03. by 华盛顿=金静安 常驻记者 jkim@donga.com. 据21日(当地时间)确认，美国当局已经掌握了21天没有在公开场合露面的朝鲜国务委员会委员长金正恩的住处从元山转移到平壤外围江东郡的情况。 美国政府相关人士对本报表示：“本周在江东郡特阁捕捉到了金正恩的车辆、(在元山被捕捉到的)火车以及他的爱马。我们猜想(suspect)他停留在江东郡。”据悉，金委员长热爱骑马，因此搬家时也会动用搬运马匹的拖车。 美国当局在传出金委员长健康异常说的上月15日至20日，启动了捕捉金委员长在元山上行走的样子等的“蛛网监视网”。据悉，美国对朝鲜情报能力的核心是被称为“Key Hole”的情报卫星，可以识别车牌号。与此同时，美国投入各种侦察资产密切监视朝鲜的情况。 金委员长潜行20天之后，本月1日他参加了平安南道顺天磷肥工厂的竣工仪式，但从2日开始再也没有露面。有观测称，金委员长并没有回平壤，而选择移居到江东郡是因为平壤的新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情。据分析，金委员长的专用火车具备“移动办公室”功能，因此短期内会在特阁和火车等地方延续统治。 金委员长可能是考虑到安保问题，避免长时间停留在暴露在韩美当局眼皮底下的元山。统一研究院高级研究委员赵汉范(音)表示：“金委员长本人在元山停留的事实暴露后，随时都有可能更换停留场所。”

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