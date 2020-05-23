白宫称“中国是掠夺性经济”，宣布新冷战. May. 23, 2020 08:02. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国特朗普政府公开了一份报告，内容包括美国今后对中国的战略及政策方向。有评论认为，这一文件事实上宣布了“新冷战”，明确表示将采取公开施压而不是与中国合作，事实上对中国进行封锁等“竞争性对待（competitive approach）”。 《华盛顿邮报》报道说，白宫当地时间20日向国会提交了以国防部草案为基础编写的《美国对华战略报告》。白宫在其网站上公布的长达16页的报告说：“对中国根本性经济改革及政治开放的期待以失败告终。中国正在推行动摇美国对生命、自由和追求幸福权的基本信念的政策。”报告还宣布：“现在将对中国展开竞争。” 报告说，“如果证实对华外交是徒劳的尝试，美国将对中国的行动以相应的费用作为杠杆，以保护美国的利益，并加大对中国政府的公开施压”。报告提及中国的恶意行为、投资、意图等，使用了“恶意（malign）”的形容词。报告中甚至出现了“掠夺性（predatory）经济”的说法。 报告还强调，通过“战略核武器三轴体系（Nuclear Triad）”的现代化，将维持通过力量实现的和平。报告中还包括提前进行极超音速导弹体系、基于网络和宇宙的武器的实战部署等计划。 作为应对中国威胁的方案，报告提到了加强与区域盟友及伙伴的关系。报告把文在寅政府的“新南方政策”认为是美国应该合作的区域内盟国政策。兰德研究所首席研究员布鲁斯·贝内特对“美国之音”广播电台评价称：“这一报告实际上具有十分浓厚的美国政府宣布对中国实行新冷战的性质。” 此外，美国强烈反对中国政府制定香港“国家安全法”，这将成为中美矛盾的新导火索。特朗普总统警告说：“如果发生（制定香港《国家保安法》），我们将非常严厉地处理这个问题。”

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