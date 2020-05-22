韩国：“5·24对朝措施已失去实效”VS美国：“应与无核化步调保持一致”. May. 22, 2020 07:50. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 韩国政府通过统一部表示，“5·24对朝制裁措施已失去实效性”，事实上宣布予以废除，韩美之间随之再次形成了微妙的冷气流。 美国国务院在统一部公布的第二天表示，“韩朝合作必须与无核化进展步调保持一致”，再次表示只有出现无核化措施时才能缓和对朝制裁。但是，深入参与无核化进程的前总统秘书室室长任钟皙21日表示：“如果朝鲜与美国之间没有进展，文在寅总统将与美国充分沟通，但即使（华盛顿）有否定性意见，他也会创造机会予以推进。”这表明，如果朝美无核化对话没有成果，即使美国反对，从下半年开始，韩国执政党核心层也会推进单方面的韩朝合作。 美国国务院相关人士当地时间20日在发给“美国之音”广播电台的评论中表示：“支持韩朝合作”，“正在与我们的同盟国韩国协调，以便让韩朝合作与（朝鲜）无核化的进程步调一致。”有分析认为，因天安舰爆炸沉没启动的“5·24”制裁措施事实上已经被废除，在这种情况下，美国没有考虑放宽制裁。 相反，韩国执政党以统一部宣布“5·24措施失去实效性”为契机，正式出现了强调韩朝合作必要性的声音。任钟皙在9月21日公开的季刊《创作与批评》的采访中表示：“像现在这种时候，不能坐等朝鲜国务委员会委员长金正恩回访首尔”，“（文在寅总统）曾经表示，如有必要，可以随时见面，现在应该付诸实行。”针对一直由美国主导的对朝制裁，他表示：“首先，应在政府层面积极解释联合国的制裁。这个问题应由我们通过积极的解释唤起国际社会的舆论，说服美国”，“美国把制裁的判定标准定为越境。这不像话。” 执政圈核心相关人士解释说：“这意味着不能再坐等朝美之间恢复对话，而应该做些什么。”但是，外交界有人认为，在11月美国总统选举之前，特朗普政府没有足够的余力介入韩半岛问题，难道要利用这一点，在无核化谈判没有取得具体进展的情况下，再次致力于南北合作吗？

한국어