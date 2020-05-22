韩国政府称“‘5·24’措施失效”……想要开始引发韩美分裂的“危险赌博”？. May. 22, 2020 07:50. . 韩国统一部发言人20日表示：“‘5·24’措施事实上已经丧失了相当的实效性”，“这不会成为推进南北交流与合作的障碍。”统一部昨天虽然表示该发言并非废除“5·24“措施，但再次表明了“失去实效性”的立场。对此，美国国务院表示：“正在与韩国进行协调，以使南北合作必须与无核化进展步调一致。” 今年迎来10周年的“5·24”措施是韩国政府为应对天安舰爆炸沉没事件而全面中断除开城工业园区以外的贸易、访朝、投资的单方面对朝制裁。但是，自李明博政府以来，政府采取了各种弹性或例外措施，在很多方面都失去了其效力，这也是事实。尽管如此，在朝鲜没有道歉等负责任的措施的情况下，“5·24”措施一直维持至今。前年国政监查时，统一部也曾明确表示，“立场没有变化”。 曾经持上述态度的政府如今却强调“丧失实效性”，这被解读为正式开展对朝动作的信号弹。文在寅总统曾要求，“不要只关注朝美对话，要寻找韩朝间可以做的事情”，而这正是统一部对此采取的后续措施。即，针对对挑衅给予免罪符的国内反对和不能过于超前的美国的牵制，韩国政府不愿继续受其妨碍。 政府和执政党内外有人主张，以议会选举的压倒性胜利和较高的国政支持率为基础，即使与美国发生摩擦，也要推进南北关系。尤其是，在美国大选之前的5个月，是动摇渴望得到外交成果的特朗普的机会。总统特别助理文正仁表示，“扭转胶着状况，只能靠金正恩委员长回访首尔”，前总统秘书室长任钟皙也表示，“就算有否定性意见，文在寅总统也会创造机会予以推动”。 结果，政府还是希望重新启动前年以南北对话为开端促成朝美对话的失败进程，但朝鲜是否会立即做出回应还是个疑问，而韩朝之间的超速只会引发韩国内部矛盾和韩美矛盾。在这种情况下，如果因为“一定要干点什么”的急躁心理而企求不切实际的侥幸，那将只会是一场危险无比的赌博。

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