对“核拳头”迈克-泰森复出战的担忧. May. 22, 2020 07:50. by 李元洪 bluesky@donga.com. 最近，迈克•泰森(54岁•美国)能否复出引起了全世界拳击迷的关注。1986年，年仅20岁的他成为历史上最年轻的职业拳击重量级冠军，在取得50胜(44KO)6负的成绩后，他于2005年退役。 克服不幸的童年，成为世界级明星的他，一度获得超过8000亿韩元的收入，但都挥霍殆尽，还因性暴行被判处3年监禁。据悉，生活坎坷的他目前正在从事医用大麻相关事业。 泰森复出与否开始受到关注是从本月初他把自己的训练视频上传到社交媒体之后开始的。在这段视频中，他展示了令人联想起全盛期的敏捷身手和强大的重拳，并高呼“我回来了”。泰森复出战最有可能的对手是1996年、1997年曾两次与他展开世界拳击协会(WBA)重量级拳击锦标赛的老对手伊万德•霍利菲尔德(58岁•美国)。霍利菲尔德近日也表示，他正与泰森方面商讨对决事宜。泰森在与霍利菲尔德的两次交锋中均告失利，特别是在1997年的对决中，他咬掉了霍利菲尔德的耳朵，被冠以“核牙”的恶名。还有很多粉丝在等待两人的“第三次对决”。 但是，对两位选手的对决，人们并不看好。因为两位选手的年龄。即使是年轻选手，只要在比赛过程中被对手击中面部，也会受到致命伤，这就是拳击。泰森和霍利菲尔德都是过了55岁的选手，如果他们在比赛中相遇，很大概率会发生意外。因此，有人呼吁，必须阻止两位选手的对决。特别是，在熟知其危险性的相关人士之间出现了这样的主张。代表性的格斗团体UFC代表、泰森的朋友达纳•怀特(51岁•美国)表示：“希望泰森不要复出。”现任WBA、国际拳击联合会(IBF)、世界拳击组织(WBO)、国际拳击组织(IBO)重量级综合冠军安东尼•约书亚(31岁•英国)的经纪人埃迪•赫恩(41岁•英国)最近在接受英国媒体采访时表示，“虽然对方邀请我安排一下泰森复出战的相关事宜，但自己没有答应。”他说：“把泰森这样年长的选手送上拳台是不负责任的做法，是不道德的。” 此前，28岁宣布退役，38岁复出的乔治•福尔曼(71岁•美国)在1994年45岁时再次成为WBA、IBF综合冠军。但是，退役后复出的大部分选手都没能克服年龄限制。被誉为拳击史上最伟大的技术大师的6次WBC超轻量级冠军施格•雷•雷纳德(64岁•美国)也以40岁的年龄复出，但遭遇惨烈的KO失败；拳台上永远的传奇人物穆罕默德•阿里也在1979年退役，40岁的他在1980年的复出战中被拉里•霍姆斯(71岁•美国)无情地击败(技术性击倒获胜)。有意见认为，2016年去世的阿里一生都患有帕金森氏症，那时被霍姆斯击中的重拳可能对他产生了影响。 泰森离开拳台15年，霍利菲尔德9年。对于两位巅峰期已过去很久的选手要复出的原因，很多人认为是因为金钱。原本非常有名的两位选手的再次对决，预计会有巨额的“出场费”。霍利菲尔德和泰森一样，也曾赚取了天文数字的钱，但在事业失败等破产后，他的生活非常窘迫。 批判两位选手对决的人质疑道，“虽然金钱再好，但让选手面临危险还要比赛吗？”另一方则说：“除了比赛，这只是选手的自由而已。” 围绕泰森和霍利菲尔德的对决展开的争论大体上是，以金钱和兴趣为前提，不管什么事情都可以做吗，如果做的话，可以做到何种程度。虽然有很多意见，但是最终该争论的标准应该是能否守住选手的人身安全。“必须坚守的底线”的标准就是运动员的人身安全问题。要想真正推进两位选手的对决，首先应该制定最大限度的安全措施。

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