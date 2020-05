连“为羟氯喹赞歌”也极为相似的美国、巴西领导人. May. 21, 2020 07:26. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、赵维拉记者 lightee@donga.com,jyr0101@donga.com. 极右倾向、粗话争议、弹劾危机、报复性人事……这是当地媒体列举的美国总统特朗普和巴西总统博索纳罗(照片)是共同点。他们一致被认为是应对新冠病毒失败的代表性领导人,连同大喊“新冠病毒的威胁被夸大”这一点也颇为类似。 这一次,就治疗新冠病毒的效果未得到验证的抗疟疾药羟氯喹(hydroxychloroquine),两位领导人发出了同样的声音。为未经检验的药物背书的政治背景引起了强烈的争议。 特朗普总统19日就美国食品和药物管理局以保勋部医院住院患者的事例分析为基础警告羟氯喹副作用一事表示,“这是基于虚假(phony)的研究得出的结论,这是‘特朗普的敌人’发表的声明”,称之为阴谋论。《华盛顿邮报》讽刺地指出:“声称7名医生为从政治上诋毁总统而共谋疟疾药物功效的研究结果,这种主张很奇怪。”特朗普就前一天表示正在服用羟氯喹一事重申:“这是具有卓越声誉、让人(免受新冠病毒攻击的)更为安全的药物。” 被称为“巴西的特朗普”的博索纳罗总统也在对羟氯喹进行危险的宣传。博索纳罗当天说,“特朗普总统也在服用这种药,我也为93岁的母亲准备了一盒子。”他曾因违反保持社会距离方针、推动大规模烧烤派对等低估新冠病毒威胁而备受诟病。 据路透社报道,巴西政府计划不顾专家们的警告,强行实施针对感染者扩大使用氯喹类药物。因应对新冠疫情问题与博索纳罗产生矛盾而辞职的前卫生部长路易斯·恩希基·曼德塔声称,博索纳罗总统为了恢复经济,正在施压使用氯喹类药物。 圣保罗州州长朱昂·多利亚表示,“世界上没有一个国家根据有政治意图的法令来处理保健问题”,公开拒绝遵照执行联邦政府关于扩大使用氯喹类药物的方针。 有分析认为,美巴两国领导人的“氯喹赞歌”包含着政治考量。在被认为是应对新冠病毒失败的代表性国家的情况下,他们意在提高人们对其治疗可能性的期待感的同时,避免舆论的批评。 以“世界实时统计”的统计为准,美国确诊患者超过157万例,继续保持着压倒性全球第一的臭名。特朗普总统当天就确诊患者众多一事自我夸奖道:“这是说明进行了那么多检测的‘荣誉徽章(badge of hoonor)’。”巴西也突破了27万例,成为世界上确诊病例第四多的国家。美国和巴西19日一天分别新增确诊病例2289例和16517例,分别居世界第一位和第二位。 也有观点认为,处于政治困境的两国领导人为了转移舆论的视线,在战略上煽起争议。美国政治专门媒体《政治报》报道说:“特朗普总统可能是为了平息对撤换国务院审计官员的批评,才公开了服用争议药物的事实。”

