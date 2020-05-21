白宫“公开前任总统肖像画”的42年传统将被打破？. May. 21, 2020 07:26. by 任寶美 bom@donga.com. 美国总统唐纳德•特朗普和前总统巴拉克•奥巴马就新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)应对、俄罗斯丑闻调查等针锋相对，双方的矛盾将冲击白宫42年的传统“公开前任总统肖像画”活动。 19日，NBC新闻报道说，1978年时任总统吉米•卡特引进的公开前任总统夫妇的肖像画活动很有可能不会在特朗普政府举行。特朗普不理会前任们的传统，他补充说，奥巴马应该也不会喜欢特朗普在主人白宫悬挂自己的肖像画。 公开前任总统的肖像画是前•现任总统及其配偶、以及他们的核心官员齐聚一堂的场合。一般情况下，即将卸任的总统会亲自选择画自己肖像画的画家，此后的活动将由新白宫主人准备，以祝贺前任。据悉，奥巴马前总统在执政的最后一年2017年初也选择了作家，但此后过程中断了。 2017年1月就任的特朗普总统，只在2018年12月前总统乔治•布什的葬礼时，见过奥巴马前总统一次。当时两人也只是简单地握手。 特朗普认为，俄罗斯介入2016年美国大选帮助自己获胜的俄罗斯丑闻疑惑是“奥巴马政权蓄意捏造的”。他还称，首任白宫安全顾问迈克尔•弗林以与俄罗斯丑闻相关的伪证罪被起诉也是奥巴马政权的阴谋。奥巴马前总统也连日强烈批判特朗普政府的新冠肺炎疫情应对。

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