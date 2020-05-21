朝鲜《劳动新闻》：“金日成‘缩地法’，事实上不可能”. May. 21, 2020 07:26. by 韓基渽 record@donga.com. 朝鲜官方媒体就在韩国国内也广为人知的“金日成的缩地法”刊载了内容为“事实上不可能”的报道，其背景备受关注。 朝鲜《劳动新闻》20日刊登题为《缩地法秘诀》的文章称，金日成1945年11月在与平安北道龙川郡居民见面谈话时说，“事实上，人一会儿在，后来又消失不见，然后又出现，这种缩短距离、来去自如的事情，其实是做不到的”。当时现场一位居民说，“想听你讲讲抗日游击队时期使用的缩地法故事”，金日成作出了上述回答，并表示，“（当时）能够战胜日本帝国主义，是因为得到了人民群众的积极支持。如果有‘缩地法’，那应该是人民群众的‘缩地法’。” 朝鲜通过《将军使用缩地法》等宣传歌曲向学生和大众教育金日成在抗日斗争时使用缩地法四处活动，韩国人也广为知晓。尽管如此，朝鲜在对内媒体上刊登似乎否定这一内容的报道，被认为是非常罕见的。 有分析认为，这一状况与朝鲜国务委员会委员长金正恩对神化自己保持一定距离有关。金正恩去年3月在给“第二届全国党初级宣传工作者大会”的信函中表示：“如果把领袖的革命活动和风貌神秘化，就会掩盖事实真相。”相比金日成、金正日时代被神化的领导人，金正恩更强调的是作为人的领导人。这可能是因为朝鲜智能手机普及600万部以上等，尽管有限但仍有信息交流的情况下，最高领导人的神化本身很难实现。

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