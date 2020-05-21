浦项制铁：原料不能按时卸货，浪费数百亿韩元，物流一体化管理刻不容缓. May. 21, 2020 07:26. by 金道炯 dodo@donga.com. 浦项制铁根据自家的经营诊断称“因低效率的物流管理，每年浪费数百亿韩元”，并由此加快了推进物流综合法人设立的速度。今年内将设立名为“POSCO GSP”的法人，对子公司的物流进行实时跟踪和管理。浦项制铁的立场是，将环保•智能物流的成果与现有的物流•海运企业共享，继续实现共赢。 20日，据钢铁业界透露，浦项制铁去年下半年对整个集团物流进行了大规模的经营诊断。经营诊断结果显示，浦项制铁去年一年在物流领域支出的“滞纳金”高达500亿韩元。随着从海外运来铁矿石和煤炭等货物的船舶不能及时卸货，漂浮在海上的事件时有发生，海运公司等每年都要追加支付数百亿韩元。 装载铁矿石和煤炭的15万吨级货船卸货平均需要3、4天左右。但是，如果不知道船只具体什么时候到达，就无法确定进港日期，只能轮班等候。作为浦项制铁来说，只要充分掌握运航日程等物流信息，就不用交了，因此可谓花了不少“冤枉钱”。浦项制铁相关人士表示：“浦项制铁集团的年总吞吐量达到3万亿韩元，但管理方式过于粗放，内部批评很大。” 随着浦项制铁子公司分别与物流•海运企业签订合约，规模相对较小的公司在协商能力上明显处于劣势。也就是说，在货物运输和保管等方面，虽然条件相似，但小公司会遇到需支付2倍以上费用的情况。 今年年初，浦项制铁在钢铁产品运输服务招标过程中，18年间受到国内8家物流企业的投标串通损失的事实也被曝光。 据此，浦项制铁将通过POSCO GSP建立实时追踪主要货物移动情况的系统等，实现集团公司物流业务一元化，统一运营物流服务，提高效率。同时，公司将依托结合人工智能(AI)的智能物流平台，长期加强集团竞争力。 但是对于物流•海运业界提出的“POSCO GSP的设立是不是为浦项制铁进军海运业做铺垫”的指责，浦项制铁予以强烈否认。此前的15日，浦项制铁会长崔正宇表示“浦项制铁进军海运业是不可能的，也没有这种想法”，划清了界限。浦项制铁相关人士表示：“浦项制铁在此前也一直通过‘最低价限制投标制’等谋求共存，而不是‘最低价投标’。将通过POSCO GSP与物流业界持续共存关系。”

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