新冠肺炎疫情过后，建筑设计将何去何从？. May. 21, 2020 07:26. by 孫宅均 sohn@donga.com. “在大学里，学生们对建筑设计课题的批评应直接上模型，不能面对面坐着。但并不是只有缺点。在视频会议上学生们积极展示有效的陈述方式，非常有趣。可能是因为离得很远，意见的改进反而让我感觉更加坦率和丰富。”(池正宇EUS+建筑事务所所长) 面对新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情，正经历着必然变化的建筑家们共享各自的苦恼和应对之策的论坛于19日下午举行。由30、40多岁的建筑师组成的“韩国年轻建筑师论坛”通过视频会议系统“ZOOM”举行了第28次讨论会。建筑师们在2小时40分钟的时间内，以“应对全球性大流行病的睿智建筑生活”为主题，交流了各种体验。 在必须时刻确认空间和材料实物的建筑实务现场，“保持社会距离”是很难遵守的课题。在当天的会议上，Formative建筑师事务所使用的实时在线建筑现场监理系统引起了极大关注。在现场各处设置了闭路电视摄像头，不用到现场，也可以查看工程的进展情况。 对于新冠肺炎疫情过后建筑物的设计倾向会有什么变化的提问，秋季建筑师事务所所长蔡秋天表示：“现在的公寓是以居住用途的设施为中心建造的，但今后商业设施、娱乐设施等各种用途的设施会积极渗透到公寓空间内。”Formative建筑师事务所所长李成范(音)表示：“即使不怎么脱离室内生活，但想要接触外部空间的用户的需求也会增大。随着个别空间的独立性得到加强，我认为中庭的使用会增加。”

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