善人与恶人. May. 21, 2020 07:50. by / /. 善与恶能否被正确地区分开来？《圣经》里出现了许多善人和恶人。迫害基督教和暴君的代表人物尼禄皇帝也是恶人的代名词。在他统治的罗马，殉教的圣彼得则是像耶稣一样存在而后死去的善良圣人的象征性人物。 17世纪意大利画家卡拉瓦乔在画幅上生动地记录了彼得殉教的场面。画家将首任教皇的彼得描写为“赤裸而痛苦的老迈者”，而不是“伟大的圣人”。画中的彼得几乎赤身裸体地倒挂在十字架上。因为他主动请求，不敢以与老师相同的方式死，要倒着钉。他抬起头想看看什么，扭动着身子试图站起来，但只会增加痛苦，动弹不得。满是深邃皱纹的脸上充满着痛苦，凝视远方的悲伤眼神似乎热切盼望救援。画面中间下方的一块大石头表达着耶稣“将在这块磐石上建立我的教堂”的话，象征着彼得。 与表情和眼神被详细刻画的彼得不同，3名死刑执行者或是遮挡了脸部，或是被匿名处理成难以辨识。但是，扮演恶人角色的他们，并不是罗马士兵，而是干粗活的普通劳工。脏兮兮的脚和劳动锻炼出来的肌肉，真实地反映了他们生活的艰辛。一人吃力地拉住绳子，另一人竭尽全力举着沉重的十字架，另一人躬身用背支撑着。他们似乎根本顾不上对无辜的白发老人的痛苦表示同情。只是全力应付今天该完成的劳动。卡拉瓦乔似乎把我们带到了那个古罗马的刑场，发出了质问。你是近乎倒挂在十字架上受苦的善良圣人? 还是近乎长着平凡面孔做坏事的劳工？近乎以自己的标准判断善恶的尼罗？或者只是一名看客？ 美术评论家

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