《社放弃民生、失踪的“牵制与平衡”……应成为反面教材的“第20届国会”的失败. May. 21, 2020 07:27. . 朝野昨天举行第20届国会最后一次全体会议，处理了应对新冠疫情相关法律和“为了真相、和解的历史整理基本法”修正案等100多件没有争议的法案。第20届国会任期还剩下29天，但由于没有议事日程，实际上第20届国会已经落下帷幕。 第20届国会丧失了“充分商议政治场所”的功能。特别是2016年12月9日通过朴槿惠总统弹劾案后，国会成了朝野政党冲突的主战场。在公职选举法和高层公职者犯罪调查处法的迅速处理案件协商过程中，第一在野党被彻底排除在外，朝野双方发生了肢体冲突，上演了令人看不惯的闹剧。甚至出现了在历届国会中朝野协议处理是不成文规矩的《选举法》也被泛执政圈“4+1”协议体单方面处理的前所未有的事件。朝野协商的政治已经消失，四年间有的只是“数字政治”的得势。 朝野政党对国民的呼声充耳不闻，只顾党派利益，因此法案处理业绩也势必停滞不前。在第20届国会上提出的法案共有24081件，但得到处理的法案（截至5月18日）只有8819件，处理率还不到40%。这比民主化以后最低的第19代国会法案处理率（41.7%）还要低，第20届国会算得上是历届最差的国会。 更为严重的问题是，牵制和批评政府的国会核心功能在过去4年里事实上已经空有其形。文在寅政府上台后，没有通过国会人事听证报告、总统强行任命的部长级人士达23人，创下历史最高纪录。这一数值大大超过了李明博（17名）、朴槿惠（10名）、卢武铉（3名）政府。人事听证会是为了从制度上体现宪法中明示的三权分立原则而赋予国会的严重权限，却沦落为可有可无的走过场行为。如果国会放任青瓦台一意孤行，“牵制和均衡”这一自由民主国家运营原则就会崩溃。 将于30日成立的第21届国会应首先恢复立法部的职能。青瓦台和国会只有通过适当的紧张关系互动，才能阻止国政的一方独奏。国会运营也是如此。在野党处处阻碍法案处理固然是问题，但巨大执政党凭借177个议席执着于法案处理速度战也是不可取的。在国会运营中，议席数固然重要，但通过对话和协商进行协治，才是切实的理由。第21届国会开院后举行的国会主席团和常任委员长选举等班子建设协商，将成为协治的第一个试验台。第21届国会要以第20届国会的失败为反面教材，找回失去的国民信任。

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