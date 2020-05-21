朴仁妃/柳箫然VS高宝璟/林德伯格隔着太平洋展开“银幕模拟高尔夫对决”. May. 21, 2020 07:50. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “能和远在异国的巡回赛伙伴们进行实时比洞赛，我感到很惊讶。” 在美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛因新冠肺炎疫情余波而中断的情况下，隔着太平洋跨越13个小时时差参加“无接触(Untact)银幕模拟高尔夫对决”的“高尔夫女皇”朴仁妃(32岁)表现出神奇的反应。 银幕模拟高尔夫企业“GOLFZON”20日表示，“朴仁妃和柳箫然(30岁)、高宝璟(23岁•新西兰)、林德伯格(34岁•瑞典)等LPGA巡回赛大满贯赛冠军参赛的‘GOLFZON LPGA比洞挑战赛(照片)’将于25日举行。”比赛将于当天晚上8时(美国时间25日上午7时)在大田GOLFZONZOIMARU冠军厅(朴仁妃-柳箫然)和美国佛罗里达州圣奥古斯丁的世界高尔夫名人堂(高宝璟-林德伯格)同时进行。林德伯格是在2018年大满贯赛事ANA全日空锦标赛上与朴仁妃进行2天1夜延长赛后获得冠军的选手。当时从第四轮结束到四轮延长赛，冠军仍未决出，比赛因日落而顺延，第二天经过八轮延长赛鏖战，林德伯格最终获得冠军。 GOLFZON将通过视频实时连接韩国和美国的银幕高尔夫比赛场地。GOLFZON相关人士表示：“计划利用设置在双方比赛场地的电视或银幕高尔夫画面，让球员能够确认对方的击球轨迹和记分卡成绩。” 第一轮比赛采用18洞四人二球赛(两名选手轮流打一个球的方式)，第二轮则是18洞四人四球赛(两名选手各自打一个球，把更好的记分卡作为队伍成绩的方式)。 此前非常享受银幕模拟高尔夫的朴仁妃是否会与“挚友后辈”柳箫然上演梦幻般的合作，备受人们关注。她说：“这段时间我非常怀念比赛。对于球迷的关心，我会用良好的表现予以回报。”冠军组获得的1万美元(约1230万韩元)奖金将用作新冠肺炎捐款。

한국어