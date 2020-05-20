全球产业重组大举展开……眼下不能把企业回归支援视为特惠. May. 20, 2020 07:45. . 据悉，政府为了吸引进军海外的企业回到国内，正在讨论包括放宽首都地区工厂入驻限制在内的多种支援方案。因为政府判断，在世界各国为应对“后新冠时代”而竞相推进企业回巢（企业回归国内）的情况下，如果没有破格的奖励，很难实现企业回归。政府将于下个月初宣布具体落实上述内容的下半年经济政策方向。 一直以来，企业为了节约费用，提高生产效率，构筑了核心软件在发达国家、零部件采购在中等发达国家、组装在发展中国家的多国供应网。但由于中美贸易争端，本国优先主义日益增强，新冠疫情导致供应链中断，全球化的问题暴露无遗。随着政治、社会风险加大，企业们开始试图改变生产工厂的布局，留在本国或主要市场周边。 美国、欧洲、日本等发达国家政府也相应地加强了回巢政策。日本政府最近表示，将为在华的本国企业提供三分之二的搬迁费用。德国也针对回归企业降低了企业法人税率，并提供智能工厂和研发补贴。美国正在研究对策，拟将21%的法人税率进一步降低，并100%补偿从中国回来的制造企业迁移费用。 韩国也在2013年制定了《进军海外企业回归国内支援相关法律》，推进企业回归。但到目前为止，回来并实际开厂的只有40多家。作为制定法律后回归的大企业，目前在蔚山建设电动汽车零件工厂的现代摩比斯还是头一家。与苹果通过回巢在美国创造2万多个以上工作岗位、日本三大汽车公司将工厂从中国转移到日本相比，还微不足道。 在全球供应链重组开始、世界各国竞相吸引企业回归的情况下，必须综合看待对整个国家来说什么是利益。韩国企业的回归并非易事。韩国的市场不像美国和中国那样大，所以以出口为中心的大企业几乎没有回到国内的可能性。与人工费低廉的东南亚相比，劳动市场的竞争力也不高。政府的所有部门都要行动起来，以对一家一家企业提供针对性服务的决心全力以赴。

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