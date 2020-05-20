父亲的眼泪. May. 20, 2020 07:46. by 文学评论家·全北大学教授 . 讲述母亲的眼泪的神话很多，但讲述父亲的眼泪的神话并不多。荷马史诗《伊利亚特》最后一章中讲述的父亲的眼泪也因此显得格外特别。 特洛伊国王听到儿子赫克托耳的死讯后，滚在地上大哭。哭成这样，是因为儿子在死去后也没有得到埋葬。根本没有什么体面可言。儿子的尸体被绑在马拉的战车上拖着走。希腊军队的将军阿喀琉斯也许是感到杀死赫克托耳还无法解恨，才这样羞辱尸体。这是对自己的朋友被赫克托耳杀死的报复。这是连天上的神都感到愤怒的粗暴行为。 赫克托耳的父亲决定去找陷入狂怒的阿喀琉斯。妻子劝阻他说，“你也会死的”，但他没有动摇，“如果我能抱住我的儿子哭，我死在阿喀琉斯的手里也行”。他拉了满满一车用来赎取儿子尸体的金银珠宝，走到阿喀琉斯面前，跪在地上哀求。“看着我，想想你那和我一样苍老而无力的父亲吧！”他在杀死儿子、还羞辱其尸体的残暴的敌军将领面前悲痛地哭了。 作为一国之王之前，他首先是一名父亲。但令人吃惊的事情发生了。阿喀琉斯哭了起来。他想起了在家乡等待自己的父亲而哭了起来。如果天生注定夭折的自己死了，父亲也会像眼前的老人一样哭泣。最后，他让人把尸体洗干净，抹上油，穿上衣服，交了出去。 尸体一回来，特洛伊城哭成了一片泪海。包括赫克托耳的母亲、妻子和儿子在内，所有人都放声大哭。因为有了冒着生命危险去找敌将的父亲的眼泪，这才有了哀悼的眼泪。荷马的《伊利亚特》毫不吝啬地证明，眼泪不仅属于母亲，也属于父亲。虽然社会和文化压抑着父亲的眼泪，但我们的父亲们也会哭。

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