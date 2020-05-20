韩国电视全球市场占有率首次突破50%. May. 20, 2020 07:46. by 許桐準 hungry@donga.com. 在全球电视市场上，韩国国内品牌的市场占有率首次突破50%大关。 19日，据市场调查企业Omnia透露，三星电子今年第一季度(1~3月)在全球电视机市场上以金额为准，与去年同期相比(29.4%)上升了3.0%百分点，以32.4%的占有率位居第一。三星电子去年第4季度(32.3%)的占有率也更新了，以季度金额为准也创下了历史最高值。 三星电子在北美、欧洲等主要市场的占有率突破40%，带动了三星电子的销售业绩。三星在北美市场和欧洲市场的占有率分别为42.6%和41.1%。北美市场的占有率比去年第一季度(36.8%)增长了5.8个百分点。 业界认为，以QLED(量子点发光二极管)电视为中心的三星电子2500美元(约307.5万韩元)以上的高端市场及75英寸以上的超大型市场的强化战略正中目标。实际上，三星电子在2500美元以上的市场占48.8%，在75英寸以上的超大型市场占50.4%。 LG电子以比去年同期增长2.2%的18.7%位居第二。日本索尼以7.1%的支持率排名第三，中国TCL(6.4%)和海信(6.1%)紧随其后。LG电子计划，在液晶显示器(LCD)电视市场，以Nano Cell电视机为先锋；在有机发光二极管(OLED)市场，加强Gallery设计、48英寸产品等产品阵容，以“双轨政策”攻占市场。 从国家来看，韩国的市场占有率从去年第4季度的48.5%上升到了51.1%，上升了2.6个百分点。排名第二的中国(21.2%)和排名第三的日本(14.3%)在同一时期内占有率小幅下降，与韩国的差距进一步拉大。 另外，受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情的影响，全世界电视机市场规模与一年前相比大幅萎缩。第一季度整个电视市场以金额为标准，减少了205.95亿美元(约25.3319万亿韩元)，比去年同期减少了17.9%。以数量为准也减少了10.2%，为4650万台左右。 电视业界相关人士表示：“与第一季度新冠肺炎开始的中国企业和日本企业萎靡不振不同，韩国企业表现突出。美国和欧洲家电产品流通企业实体店暂时休店的第二季度(4月~6月)，新冠肺炎疫情带来的冲击预计会对韩国企业产生影响。”

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