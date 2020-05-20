特朗普：“世卫组织要在一个月内证明独立性，否则美国可能退出”. May. 20, 2020 07:46. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、北京=常驻记者 尹完准 lightee@donga.com,zeitung@donga.com. 美国总统特朗普就新冠病毒发源地问题与中国发生激烈对立，他指出世界卫生组织的亲华倾向，并下最后通牒称，“如果30天内没有改善，将永久中断资金援助或者退出”。 特朗普18日在写给世界卫生组织总干事谭德塞的四页信函中声称：“如果30天内不拿出证明世卫组织在中国面前保持独立性的改善方案，美国将永久中断资金援助。我们也会重新考虑我们的会员资格。”他还表示，世卫组织今后的唯一出路在于能否展现在中国面前的独立性，“不能拿纳税人的钱向不符合美国利益的组织提供援助”。 他在记者面前，猛烈抨击世卫组织是中国的傀儡（puppet）。他同时还提出异议称，美国每年向世卫组织支付4.5亿美元的分摊额，而中国只支付3800万美元。 美国卫生部长亚历克斯·阿扎当天在历史上首次通过视频召开的世界卫生大会上表示，“一个会员国嘲弄透明性义务，给全世界带来了巨大的牺牲。不能再发生这样的事情”，对中国提出了正面批评。美国国务卿蓬佩奥发表声明，批评台湾参加世界卫生大会的计划因中国的反对而流产。蓬佩奥说：“尽管世卫组织总干事有让台湾参加世界卫生大会的法律权限，但因为中国的压力，他没有这样做。总干事缺乏独立性破坏了世界卫生组织的信任和效率。” 美国白宫国家安全委员会发言人约翰·乌利奥特表示，对中国国家主席习近平视频会议上表示“将向新冠疫情受害国提供20亿美元援助”进行批评。他指出：“这是为了从越来越多国家试图追究中国责任中分散注意力。” 世界卫生大会将在19日的会议上表决有关新冠病毒展开立调查的决议。在194个世卫组织成员国中，如果得到三分之二的129个国家的支持，就可以通过该决议。澳大利亚、英国、法国、俄罗斯等122个国家已经表示支持，因此有观察人士认为通过的可能性很高。 中国队也展开了反击。官方的《环球时报》19日称：“这项调查应该包括美国。中国不怕调查。”商务部也表示，“今后5年内将对澳大利亚产大麦征收反倾销税”。澳大利亚产大麦和牛肉的最大进口国中国12日还禁止了部分澳大利亚产牛肉的进口。有分析认为，澳大利亚一直站在美国一边敦促调查新冠病毒，中国因此进行了经济报复。愤怒的澳大利亚也表示将向世界贸易组织提起诉讼。 处于中美矛盾中心的中国最大的通信设备制造商华为18日在声明中表示：“美国对华为的制裁是恣意的、致命的，最终也将损害美国的利益。” 两国的矛盾也转移到了美国股市上。据路透社报道，美国第二大证券交易所纳斯达克近日将公布加强中国企业首次公开募股（IPO）资格及会计审计等方面的限制。报道称，中国金融当局也在鼓励中国企业在英国伦敦上市。

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