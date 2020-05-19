战争也停歇的5月. May. 19, 2020 07:45. . 五月是新绿的季节。令人感受到春天的征兆有很多。3月底左右，在仍显苍白的大地上能摸到的温热，月光下盛开的白色樱花，在旧韩末期访问朝鲜王国的赫尔伯特曾说，韩国人喜欢迎春花、樱花等在长叶子之前先开花的花。漫长的冬天里，等待春天的到来，似乎比任何人都喜欢开得更早的花。但笔者最喜欢的是春雨后饱含水分的叶子上新鲜的光彩。 虽然没有准确的统计记录，但从战争史的角度来看，5月应该是最不用担心战争的月份。北方游牧民族经常在秋收季节发动袭击。“天高马肥”虽然是象征秋天的成语，但本意是到了秋天，就是边疆游牧民族进攻的时候。远程攻击要利用冬天，一般在1月之后回师。因为到了农历二月，他们就要回老家从事营生。倭寇的侵略则不分季节。从《朝鲜王朝实录》来看，农历4、5月倭寇入侵的事例非常多。但是倭寇入侵最旺盛的时期，反而是11月到2月之间的冬天或者7、8月份。其中既有利用秋收季节之后的原因，也受到了季风的影响。 常备军充足、国家财政充裕的国家不受这些季节性因素的影响。在古代，这样的国家并不多，但是随着近现代的到来，随时可以进行战争的国家增多了。如果国家财富增加，科学技术发达，人类对幸福的期待也会提高，但不定期战争的危险也会随之增加。这是文明的悖论。1950年5月，日本在全世界的美军驻扎地中是最安乐的地方。与训练相比，士兵在熨烫裤子上花费的时间更多。虽然一个月后他们注定要投入酷热中的战斗，但当时全然不知。防止战争的最佳方法，是消除战争不会发生的原因和期待。历史学者

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