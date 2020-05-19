没有军纪的军队……这次是迫击炮误射到1公里以外. May. 19, 2020 07:46. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韩国军方在进行主力迫击炮4.2英寸（107毫米）口径迫击炮实弹射击训练时，发生了炮弹落在距离弹着地点1公里远的误射事故。有人批评说，继最近遭朝鲜军队枪击的最前方监视哨所的K-6机关枪出现故障后，韩国军方在主力迫击炮训练过程中再次暴露出漏洞。 据军方消息人士透露，14日在京畿道坡州市陆军某部进行107毫米英寸迫击炮的实弹射击训练时，一枚炮弹落在离坠落在预想地点1公里以外的地方。据悉，炮弹降落的地方是山林厅所有的野山，爆炸没有造成人员伤亡和财产损失。军方在事故发生后中断了训练，正在以相关指挥官和部队人员为对象，调查是否遵守训练程序等事故原委。军方相关人士表示：“如果炮弹坠落地区有人员或危险设施，就会直接引发大型事故，从这一点来看，这是非常严重的事件。” 此前2018年11月，某陆军部队在京畿道坡州市进行60毫米迫击炮实射训练时，两枚炮弹落在距离弹着地点800米左右的附近部队驻扎地的野山上。当时，误发弹的落点被确认为距离部队内的油库只有20米，因此有人指出，稍有不慎就会引发大型爆炸事故。 此次发生误发事故的107毫米迫击炮是韩国军队运用的迫击炮中口径最大的一种。其破坏力和杀伤半径远远大于60毫米、81毫米迫击炮，因此它要求在训练过程中特别遵守程序和规定。

한국어