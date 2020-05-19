“即使把不错的可选配件都放进去，2000万韩元也够了”... 小型SUV掀起热潮并非偶然. May. 19, 2020 07:46. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 即将结婚的30多岁男性权某正在考虑购买包括各种车辆登记费等税金在内的价值2000万韩元左右的车辆。他决心买一辆小型运动型多功能车(SUV)。他认为，小型SUV价格合理，基本功能齐全，性价比高。权某说：“即使加入了不错的可选配件(配置)，只要2000万韩元就足够了，所以将其选为自己人生中的第一辆车。” 今年以来，价格和基本配置齐备的小型SUV风头强劲。今年前4个月，国内5家整车企业的汽车销量中，15.5%是SUV。超过准大型轿车销量，荣登榜首。其中，小型SUV在所有SUV车型中占38.1%，在SUV领域排名第一。业内人士分析，近期个别消费税下调，加上80万韩元以上的优惠，导致不少客户愿意以2000万韩元左右的价格购车。 18日，据汽车业界透露，如果想用2000万韩元左右的预算购买车辆，车辆的基本售价(以消费税下调为准)和各种可选配件价格的合计应控制在1900万韩元以内。因为取得税(购车税)•登记税和公债费、印花、车牌价格、托运费等需要120万韩元左右的追加费用。以现代汽车为例，在此范围内可以购买的代表性小型SUV有Venue智能和摩登款车型。从1500万韩元起价的Venue智能款可以在400万韩元范围内追加可选配件。中等级的摩登款，即使追加选择包括盲区防撞辅助、后方交叉防撞辅助等在内的可选配件，1833万韩元左右的程度也够了。 韩国GM的“雪佛兰The New Trax LS Trim”如果适用个人所得税，销售价格为1748万~1806万韩元，即使考虑各种登记费用，至少也可以安装70万韩元以上的追加可选配件。雷诺三星或将推出新型SUV“XM3”的基本款1.6 GTe SE Trim(1719万韩元)。雷诺三星方面解释说，即使考虑到各种税金和初期保险费，也不到2000万韩元。 双龙汽车的最热销车型“蒂维拉V:1”加入了可以连接智能手机和导航的智能镜像配置，售价为1858万韩元。如果将购车预算扩大到超过2000万韩元的水平，那么韩国GM的新车“TrailBlazer拓荒者”和现代汽车的“KONA Smart”将成为首选。 即使是2000万韩元左右的车，也并非去除了各种功能。XM3基本配置了电子式停车制动、全座一键式安全座椅电动窗、换档拨片、LED头灯。GM拓荒者将电子控制系统的最新涡轮增压发动机作为基本配置，同时还可增加电动折叠式侧视镜配件。整车业内人士表示，“2000万韩元的价格，会产生几乎没有所谓的配置的‘空罐车’的先入之见，如果基本配置比较充实，再加上个税的下调，可以省下80多万韩元，这样就可以增加配置。如果执着于高级配置的话，2000万韩元可以选择的SUV车型有很多。”

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