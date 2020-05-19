韩国将向“6•25幕后英雄”美国土著居民进行口罩支援. May. 19, 2020 07:46. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 6•25战争70周年事业推进委员会18日表示，将向6•25战争中被称为“幕后英雄”的美国土著居民纳瓦霍(Navajo)族参战勇士提供1万张口罩和免洗消毒液等防疫物品。 纳瓦霍族是美国土著居民中人口最多的部落，在6•25战争期间，约有800人参战。他们活跃在战场上是从第二次世界大战开始的。当时，日军破译了美军的密码，导致美军军事秘密信息泄露，造成重大损失，美军随即着手制作绝对不会被破译的密码。当时运用的语言是被纳瓦霍族人传承至今的口述语言。美军将纳瓦霍族人培养成代号为“密语者(codetalkers)”的密码通信兵，他们隶属于美国海军和海军陆战队，为改变二战太平洋战线战局起到了决定性作用。 据悉，他们中的800多人在第二次世界大战结束后自愿参加6•25战争，作为密码通信兵活跃在战争中。纳瓦号密码通信兵的存在，在1968年美国政府解密之前一直是一级机密，外界并不知晓。纳瓦霍族的活跃还被制作成2002年由尼古拉斯•凯奇主演的电影《风语者Windtalkers》。 据估计，目前健在的纳瓦霍族6•25战争参战勇士约有130人。据悉，这些人大部分居住在美国亚利桑那州、新墨西哥州、犹他州等沙漠地区，生活条件并不乐观。对此，洛杉矶总领事馆和亚利桑那韩人会、韩人传教会等出面，促成了此次防疫口罩和免洗消毒液的支援。在2016年6•25战争66周年之际，国家报勋处还向35名纳瓦霍族参战勇士颁发了“和平使者奖章”。 6•25战争70周年事业推进委员会共同委员长金恩基(音)表示：“大韩民国政府还记得70年前为守护陌生国家而做出宝贵牺牲的所有人。希望他们能够为自己年轻时做出的选择而自豪。”

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