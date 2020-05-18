KT与比尔-盖茨携手合作 阻止“二代COVID-19的发生”. May. 18, 2020 07:40. by 申武庆记者 yes@donga.com. 美国微软集团(MS)创始人比尔•盖茨(65岁)设立的“比尔&梅琳达盖茨基金会”将在3年内对KT的传染病防扩散解决方案研究投资60亿韩元。盖茨创始人最近曾表示：“韩国是新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)防疫的世界模范。” 17日，KT反面表示，得到比尔&梅琳达盖茨基金会的投资，从上月开始进行“应对传染病的新一代防疫研究”。利用人工智能(AI)基础的传染病早期诊断算法和通信数据的“传染病扩散路径预测模型”的开发预计需要花费3年时间。盖茨基金会将按年度分期支援总研究费用(120亿韩元)的50%。 据悉，KT和盖茨基金会在2018年世界经济论坛(WEF)数据革新工作小组内首次进行了交流。之后在2019年4月由全球健康研究基金“Right 基金”主办的《信息通信技术(ICT)论坛》上，盖茨基金会方面对KT发表的“传染病防扩散计划(GEPP)”表现出了关心，双方展开了正式的会谈。 KT为了此次研究，与高丽大学医疗院教授金宇柱、韩国科学技术信息研究院(KISTI)、区块链企业MediBloc、数码健康管理企业手机医生(MobileDoctor)组成了联盟。高丽大学医疗院负责运营流感监视体系及分析病原体基因序列，KISTI负责流感流入及流行预测模型，MediBloc负责开发区块链数据共享平台。 KT计划，到今年10月为止，首先开发出利用手机医生和智能手机，用户可以自动输入流感类似症状的应用程序(app)。通过物联网(IoT)传感器测定的用户的体温、流感症状等储存在相关应用程序中，收集数据后，就可以通过AI进行分析，完成得出流感传播可能性的算法。此外，还将开发基于通信数据预测流感扩散途径和流感季节的模式。 盖茨基金会数字保健革新局副局长安德鲁•特里斯特表示：“如果能够利用大数据分析等预测疾病的移动及扩散途径，那么就可以获得充分的防疫时间，挽救很多生命。KT的研究对处于传染病危险的其他国家来说也起着很重要的作用。”

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