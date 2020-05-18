德国足球联赛重燃战火，李在城攻入德乙重启后首球. May. 18, 2020 07:40. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 德国足球联赛(包括德甲和德乙)突破新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)，时隔2个多月再次开球，“万能中场”李在城(28岁•照片)成为联赛重启后的首粒进球得主。 16日，李在城所属的德乙(第2级联赛)荷尔斯泰因•基尔在德国雷根斯堡进行了与SSV雷根斯堡队的2019~2020赛季德乙联赛第26轮客场比赛。这是比德甲联赛提前2小时30分开赛的4场乙级联赛之一。首发出场的李在城在上半场第3分钟，在球队获得角球的情况下，用右脚将球射入球门。德乙联赛官网称，“李在城攻入了因新冠肺炎全球性大流行球迷活动中断后回归的德国足球联赛的第一粒进球。”德国体育媒体《Himart Sports》报道说：“李在城打入了足以载入史册的进球。” 李在城在进球(联赛第8粒入球)后，用在左手手掌上竖起右手拇指的动作，进行了向与新冠肺炎进行对抗的医疗队员表示感谢的“托福庆祝”。当天，李在城以1粒进球和1次助攻的出色表现与意义深远的庆祝动作一起，但基尔队在最后时刻被对手扳平比分，最终双方以2比2握手言和。 受新冠肺炎疫情影响，3月13日中断的德甲联赛成为欧洲五大足球联赛中最早恢复的联赛(无观众入场)。选手们在遵守新冠肺炎预防程序的情况下参加了比赛。球员分批乘多辆大巴抵达赛场，接受发热检查，在替补席上，球员和教练也戴着口罩，按照一定距离坐着。场外部署的警察阻止球迷聚集。 在德甲联赛中，劲旅多特蒙德队在主场西格纳伊度纳公园球场迎战沙尔克队(鲁尔区德比)，结果他们以4比0大胜对手。多特蒙德的“挪威轰炸机”埃林•哈兰德在上半场第29分钟率先破门，成为德甲联赛恢复后首粒进球的取得者。多特蒙德球员在大胜之后，走到空旷的观众席上庆祝胜利，以弥补现场无观众的遗憾。 虽然是成功宣布重启的德甲联赛，但也出现了不遵守“保持距离”方针的场面，因此引发了争议。在赫塔柏林队与霍芬海姆队之间的比赛(3比0柏林赫塔胜)中，下半场第13分钟，霍芬海姆打进了乌龙球。随后，柏林赫塔队球员聚集在一起庆祝，在此过程中后卫德德里克•博亚塔亲吻马可•格鲁伊奇的脸颊，引起了争议。英国《每日邮报》指出：“博亚塔的行为似乎完全忘记了保持距离的防疫方针。”尽管遭到批评，但德甲方面还是表示，“进球庆祝的保持距离方针属于建议事项，因此博亚塔不会受到处罚。”

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