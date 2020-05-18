文在寅：“要查清‘5·18’开火的责任与歪曲真相的内幕”. May. 18, 2020 07:42. by 金智贤记者、朴孝睦记者、崔高野记者 jhk85@donga.com,tree624@donga.com. 文在寅总统就迎来40周年的5·18民主化运动表示，“开火的命令者是谁，开火的最终法律责任在哪里，一直没有查清”，再次强调要查明真相的决心。 文在寅在17日光州MBC电视台“5·18”40周年特别采访中表示：“找出集体屠杀受害者的工作，进行直升机射击的经过，以及大规模隐瞒真相、歪曲事实的内幕，必须全部查清。”文在寅在2017年5月就任总统后举行的第37周年“5·18”民主化运动纪念仪式上首次表示，“包括直升机射击在内，一定要查明开火的真相和责任”，此后每年都强调要查明“5·18”事件的真相。共同民主党在国会选举中取得压倒性胜利，除了修宪之外，实际上所有法案都得以处理，因此在第21届国会开院后，计划大规模修改“5·18”事件相关法律。 在当天的采访中，文在寅表示：“对于诋毁和歪曲‘5·18’的部分，应该采取坚决的对应措施”，“我认为民主主义的宽容并不是要认可破坏民主主义的各种诋毁。”对于12日开始活动的“5·18”真相调查委员会，他表示，“对真相调查委员会的活动抱有很大期待，政府也打算积极支持”。 共同民主党第21届国会光州及全南地区当选议员18人当天通过报道资料表示：“一旦开院将立即推进‘5·18’相关8项法律的修订，完成第20届国会未能完成的课题。”他们共同提议的‘5·18’相关法律包括扩大‘5·18’真相调查委员会的作用和权限、加强针对歪曲历史的处罚、禁止破坏宪政秩序的罪犯安葬在国立墓地等。 一段时间以来，未来统合党部分人士因“5·18”妄言不断引起争议，该党日前也发表了正式立场进行道歉。该党院内代表朱豪英16日表示：“党内部分人士贬低和侮辱‘5·18’民主化运动，一直存在不加修饰的发言。对此感到遗憾和报歉。”“个人的偏离就像全党的想法一样扩大再生产，制造了不必要的误会和争议，这样的事情不能再重复了。”

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