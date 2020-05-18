梨泰院夜店相关新冠肺炎四代感染病例增至2例，没有出现爆发性疫情. May. 18, 2020 07:41. by 李美智 image@donga.com. 从首尔龙山区梨泰院俱乐部(夜店)开始的新冠肺炎集体感染四代感染病例又发生了。不过，令人担忧的爆发性疫情在周末并没有出现。 17日，根据中央灾难安全对策本部和首尔市的介绍，以当天中午12点为基准，梨泰院俱乐部相关新确诊患者增加到了168名。以中央灾难安全对策本部公布的数据为准，周末新增13人。首例确诊患者—京畿龙仁市20多岁男性的症状出现后已经过了半个月时间，但患者并没有像2月末新天地耶稣教(新天地)集体感染时那样剧增。整个新增确诊病例周末两天也分别维持在10例左右。 虽然在某种程度上，有人认为这是一种稳定势头，但“n次感染”的持续出现仍是变数。继首尔拘留所看守之后，首尔芦原区也发现了俱乐部相关新冠肺炎四代感染病例。另外，除俱乐部集体感染外，忠北清州市和大邱地区还发现了3名尚未查明途径的确诊患者。 首先，政府计划按原计划于20日从高中3年级开始恢复上学。国务总理丁世均表示：“如果情况不出现特别恶化的情况，就提议高三开学，所以才会这样。”政府还决定，从18日开始对8周内入伍的6300多人进行诊断检查。

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