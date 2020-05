受Pandemic影响,光州双年展延期至明年2月举行. May. 18, 2020 07:42. by 金民 kimmin@donga.com. 因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的全球大流行,第13届光州双年展的开幕被推迟到了明年2月。本届双年展以“思想高涨,精神振奋(Minds Rising,Spirits Tuning)”为主题,决定免费开放展馆一楼。除光州双年展展览馆之外,在揭示光州近代史的建筑物所在的南区杨林洞冬青树艺术博物馆、国立光州博物馆、光州剧场也会进行展示。15日,光州双年展财团在首尔中区一家饭店举行记者招待会,做出了上述表示。 此前,双年展的售票处都在展览馆外,但明年展览时将开放一楼,售票处会移至展馆内。展览馆1楼将举行演出和讨论,并起到供游客休息的大厅作用。该提议是展览建筑师迪奥戈•帕萨里诺提出的,据悉他从人们自由出入的韩屋庭院中获得了灵感。 双年展展示部部长韩金贤(音)表示,期待作品是届时将在光州剧场中展示的朱迪•拉杜尔的设置作品。该作品由利用热成像摄像机的人体图像和表演构成。随着海外作家们当初决定本月访问光州进行的第二次调查日程变得不透明,具体作品内容有可能发生变化。在既是抗日义兵斗争场所又是基督教传教地的杨林山,将展示各种遗迹。 筹备展览的过程和各种记录将在双年展网站(www.13thgwangjubiennale.org)上公布。此外,讲述女权主义的出版物《比骨头还硬》(Stronger than Bone)也将另行出版。此次光州双年展将于明年2月26日至5月9日举行,为期73天。

