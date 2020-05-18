“5·18”40周年，应彻底查明真相，成为团结的历史. May. 18, 2020 07:41. . “5·18”民主化运动今天迎来40周年。文在寅总统等政府和执政党人士以及在野党领导层也将大举参加在光州举行的纪念仪式。此前在昨日在光州举行的追悼活动上，朝野人士和国内外人士在线上线下的参拜络绎不绝。 面对不义的权力、捍卫民主价值的“5·18”民主化运动是世界民主和人权史上值得骄傲的遗产。但是，40年后的今天，对我们来说，它仍然是个伤痛。原因是当天的真相尚未查明。造成屠杀事件的开火命令的负责人尚未浮出水面，围绕平民死亡、下落不明者和直升机射击的争议仍在持续。在法庭上一贯态度不诚实的全斗焕前总统的不负责任也使得事态很难解决。“5·18”真相查明调查委员会近日正式启动调查工作。这一次，必须查明谁也无法否认的那一天的真相。 朝野政界也应该回顾一下，是否将“5·18”政治斗争化，使伤痛进一步加深。未来统合党院内代表朱豪英昨天在立场文中正式道歉说：“党内部分人士一直贬低和侮辱‘5·18’民主化运动，做出了不加修饰的发言。”对于1年零3个月前所属议员们的妄言，在国会选举惨败后才道歉，不禁令人遗憾。执政党计划在21届国会上了结旨在加强处罚歪曲“5·18”历史行为的法律修订。必须留意，单独对“5·18歪曲行为”法制化是否有可能抑制对真相查明尚未结束的历史的多种解释和表达。将“5·18”视为圣域，反而有损“5·18”的民主精神。就修宪问题，把“5·18”民主化运动写入宪法前言，也有可能引发其他政治化争议，因此应慎重处理。 “5·18”已成为1987年6月民主抗争的基础。这不仅是光州市民的牺牲，也是纪念和实践“5·18”精神的所有努力的结果。这是不能根据政治倾向来贬低或专有的全体国民的遗产。但是，40年过去了，事实是国民心中依然是兴奋、愤怒和不舒服和怀疑，各种感受交叉。文在寅总统在昨天播放的光州MBC电视台采访时表示：“查明真相的目的是和解并走上团结之路。”要想使“5·18”成为团结而不是分裂的种子，首先必须作出不懈的努力查明真相，使国民对“5·18”拥有共同的记忆。

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