韩朝首次就抗击新冠疫情进行合作……向朝鲜提供1亿韩元的手消毒液. May. 15, 2020 07:39. by 黃仁贊 hic@donga.com. 朝鲜打开了因新冠疫情而管制的中朝边境，接受了韩国民间团体经由中国支援的价值1亿韩元的手消毒液。这是自新冠疫情暴发以来韩国防疫物资首次进入朝鲜，韩朝能否通过卫生合作打开南北对话之门，令人关注。 据统一部14日透露，韩国民间团体支援的手消毒液上周通过中国进入朝鲜。这距离3月31日韩国统一部批准运往朝鲜过了一个多月。韩国政府认为，4月21日同样得到许可的民间团体的价值2亿韩元的新冠病毒防护服（2万套）也将于近期通过中国交付给朝鲜。 据悉，由于中国和朝鲜对移交防疫物资的相关防疫措施格外重视，物资运送多少有些延迟。韩国统一部一名官员表示：“据我所知，由于朝鲜与中国接壤地区采取多种防疫措施，防疫物资在中国需要等待相当长一段时间，进入朝鲜后也再次采取相关措施。”这名官员还说：“虽然日程有所推迟，但期待后续物资（防护服）也能顺利进入朝鲜。” 韩国政府解释说，向朝鲜提供的手消毒液和防护服并不是对朝制裁的物资。为了防止物资被挪为他用的可能性，计划对物品是否正常转达给支援团体当初向统一部申报的朝鲜内部支援对象进行监控。但据悉，韩国人未能进入朝鲜进行直接监控。这名官员表示：“由于中朝边境的人员管制和各种限制十分严重，眼下防疫物资和人员（监测人员）一起进入的方式比之前更为困难”，“但会根据支援团体提出的监测方法，进行适当的监测。” 随着韩朝实现通过民间团体进行的抗疫合作，韩朝当局间的防疫合作是否会加快速度备受关注。作为2018年《平壤共同宣言》的后续措施，当年10月举行了10年首次南北保健、医疗支援小组会谈，但一直没有取得实质性成果。第二年年初，韩国政府曾计划向朝鲜提供20万人份的流感治疗药物达菲和5万个快速诊断设备，但最终未能成功。据悉，当时陆路运输所需的卡车等涉及制裁等问题成了绊脚石。之后，对于韩国政府提出的有关非洲猪瘟的防疫合作建议，朝鲜一直没有做出回应，但在此次新冠疫情危机中，朝鲜的态度出现了一些变化。一直表示“没有确诊病例”的朝鲜正在接受“无国界医生”等国际组织的防控新冠物品支援。 韩国的手消毒液送到朝鲜之后，文在寅总统在10日就任三周年的演说中表示：“如果韩朝在传染病等防疫上进行合作和合作，不会违反联合国安理会的制裁，对韩朝国民的保健安全有很大的帮助。”他同时表示：“因为（新冠疫情），国际交流和外交全面停滞，因此我认为我们不能光是继续敦促朝鲜。”也就是说，就南北防疫合作问题举行当局者会谈，他认为需要更长的时间。统一部官员表示：“我们认为民间团体成功向朝鲜提供防控新冠疫情援助是积极的信号”，“目前朝鲜还没有回应政府的防疫合作提议。”

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