世卫组织的怀疑论：“新冠病毒绝对不会消失，将成为流行性疾病”. May. 15, 2020 07:40. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 世界卫生组织当地时间13日警告称，新冠病毒不会完全消除，可能会成为特定地区周期性发病的“流行性疾病”。 世卫组织紧急项目副主任迈克尔·瑞安在当天的发布会上表示：“新冠病毒可能像诱发艾滋病的人类免疫缺陷病毒（HIV）一样，在地区社会永远不会消失”，“应该正视现实。”他说：“任何人都不能预测新冠病毒何时被消灭。消灭新冠病毒没有任何承诺和期限。” 瑞安表示，对新冠病毒疫苗也持怀疑态度。他认为，即使开发出新冠病毒的疫苗，要彻底消灭病毒，也必须付出“巨大的努力”。他举例说，人类还没有完全消灭已开发出疫苗的麻疹。他还表示，如果开发出有效的新冠病毒疫苗，那将是“奇迹”。 对于一些国家为使经济恢复正常而试图放宽封锁措施的举动，瑞安表示忧虑，并表示，“公众卫生灾难和经济灾难可能会形成恶性循环”。他批评称：“在新冠病毒的扩散快速展开的情况下，如果重启经济活动，扩散将会加速”，“认为应该在经济和公众卫生中作出选择的主张是‘假命题’。” 世卫组织首席科学家苏苗·斯瓦米纳坦当天在接受英国《金融时报》采访时预测，要完全控制新冠疫情，可能需要4到5年的时间。他解释说，虽然疫苗是防治新冠病毒的最好方法，但效果和安全性都存在疑问，疫苗研制中可能发生病毒变异。

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