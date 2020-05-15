“百年历史，没想到会这样结束”. May. 15, 2020 07:40. by 金范锡=东京 常驻记者 bsism@donga.com. “此前我们曾遭受地震等自然灾害，但都顽强地挺过来了.......” 14日上午，日本东京台东区的水月酒店，这里就是拥有80年历史的东京代表性老铺之一。该酒店内还有134年前建成的日本作家森鸥外的故居，一直被视为历史性的地方。 该酒店预定于31日停业。受到新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情影响，从3月份开始顾客预订急剧减少，上个月的销售额比去年同期暴跌了90%。管理费和员工工资等都达到了无法承受的水平，最终不得不将80年的历史抛在脑后。 当天，为了来看酒店关门前最后的样子，常客们早早地就到了。他们忙着拍摄宾馆和古宅的各个角落。酒店老板中村美沙子说：“要结束80年的历史，这让我心痛，但为了减少损失，我必须尽快做出(停业)决定。” 随着新冠肺炎疫情长期化，日本经济受到严重冲击。拥有历史悠久的老铺也因无法忍受经营恶化而接连倒闭。象征日本匠人文化的老铺停业被认为是“个体户的倒闭”，但其意义远不止于此。 随着经营了152年的东京银座著名便当店“辨松”于上月20日关门，老铺的停业潮正式展开。这家店紧挨着前面的“歌舞伎剧场”，造访歌舞伎剧场的观众和演员是这里的常客。但是随着剧场营业被中断，店铺受到了直接打击。3月份销售额同比下降70%。已经领导了5代店铺的猪饲信夫代表为了维持店铺，寻找转让者，但未能成功。 他们把目前的状况形容为“非现实”。在东京调布市经营了50年西餐厅的丰嶋正说：“之前店铺每个月的销售额基本都在300万日元(约3450万韩元)左右，做梦也没有想到有一天会因为收入突然消失而停业。” 日本政府虽然公布了向个体经营者最多支付100万日元(约1150万韩元)的补偿政策，但东京浅草的油炸专门店“金泉”的相关人士提高声音说，“这是毫无诚意，和没有考虑到现实状况的补偿政策。”该店在创业117年后的10日停业。 日本政府13日表示，在此前以医疗专家为中心的政府咨询委员会上，将追加4名经济专家。同一天，民间信用调查机构东京工商调查公司表示，“因新冠肺炎而破产的企业数量达到143家。”如果加上小规模的小区营业场所，其数量将大幅增加。今天，老铺的火还在继续熄灭。

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