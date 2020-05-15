在美中矛盾中执意寻求习近平访韩，将失去韩国外交道路. May. 15, 2020 07:40. . 青瓦台称，中国国家主席习近平前天在与文在寅总统通电话时表示：“今年访韩的坚定意志没有改变。”对此，文在寅表示，在韩中关系上，习主席的访韩比什么都重要。据悉，此次通话是应习近平主席的邀请进行的。 两国首脑的通话是在美中矛盾再次激化的微妙时期进行的。最重要的是，中国想将韩国拉到自己一边的意图非常明显。韩国也希望习主席尽快访问韩国，以结束萨德（THAAD，末段高空区域防御系统）矛盾。但中国官方媒体却没有报道习主席访韩的相关内容，只是说两国在共同防控新冠疫情时“风雨同舟”。 围绕新冠病毒起源的美中对立预示着在所有领域都将扩大战事。美国总统特朗普提出“新冠病毒中国责任论”，表示“不仅要加征关税，还要改变偏重中国的全球供应网”，并要求盟国予以协助。这等于是预告了不仅与中国打贸易战，还要重组国际贸易秩序。在这种矛盾局面下，韩国如果站在某一方一边，可能会遭到贸易报复，或陷入外交安保合作框架动摇的危机。 美中早已开始在全球划拨分边。美国召集包括韩国在内的主要盟国的外交部长，在应对新冠疫情的国际合作中发出牵制中国、跟随美国领导的信息。中国也开始全面应对。中国通过禁止进口牛肉，对站在美国一边要求进行国际调查的澳大利亚进行了报复。可以说，去年美中在使用华为产品问题上强迫国际社会做出选择的事情正在以更大的幅度再次上演。 此次美中矛盾将持续到年底美国总统选举为止，可能会在不同以往的层面上产生影响。如果美中矛盾只集中于贸易战，韩国可以靠经济体质的加强撑过去，但若出现超越这一层度导致整个国际秩序的变动，则选择余地不大。双方的橄榄枝将像是一把双刃剑，既能扩大韩国游泳的空间，但如果行动出错，韩国将失去立足之地。 特朗普只用金钱判断同盟，其提出的防卫费分摊额无理要求，令同盟感到疲劳，这也是现实。我们的选择更加困难。越是这样的时候，越需要有智慧的外交。首先，要明确韩国以韩美同盟为根本的外交政策坐标，在此基础上确定韩中合作的具体水平。只有这样，中美两国才不会以茫然的期待感来向韩国施压，并就真正可以合作的领域进行磋商。

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