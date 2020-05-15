突破新冠肺炎，世界上最早重启的KLPGA锦标赛首轮. May. 15, 2020 07:40. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛的“大势”崔惠珍(21岁)在7号洞(5杆)成功推入了约5米的老鹰推杆。平日里，球迷们会屏住呼吸鼓掌，但当天只听到球童简短的喊声“漂亮”。崔惠珍和球童似乎很满意，两人没有进行high five击掌庆祝，而是相互碰了一下胳膊肘，最大限度地减少了身体接触。 受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)扩散的影响，世界主要高尔夫巡回赛被中断，韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛通过14日在京畿杨州市莱克伍德高尔夫俱乐部(72杆)开幕的KLPGA锦标赛，在世界上最早宣告正规巡回赛的重启。 此前KLPGA巡回赛因根据各选手的象征颜色，穿上集体定制服装的球迷俱乐部热烈的助威热潮(上赛季每场比赛平均观众达1.4万人)而受到了全世界的关注，但此次大赛为了防止新冠肺炎传播，没有进行任何活动。裴善宇(26岁)在第1轮比赛中没有吞下柏忌，打出5个小鸟球，以低于标准杆5杆的成绩与金紫英(29岁)取得并列领先位置后表示，“以前听到观众的掌声后，我了解到球已经登上了果岭。今天没有听到那种声音，有些尴尬。”在美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛上效力的金孝周(25岁)表示：“即使射下小鸟球，周围也很安静，就像练习赛一样。还自己为自己鼓掌了”，传达了与平时不同的赛场氛围。她说，在陌生的风景中，运动员能够再次参加比赛，其本身就是一种幸福。在日本女子职业高尔夫(JLPGA)巡回赛中断的情况下回到国内，结束自我隔离后参加比赛的裴善宇表示，“无期的等待结束了，感觉自己松了一口气。” 选手和球童们遵守了发热检查等严格的新冠肺炎预防守则，进行了比赛。通过“Walk through杀菌消毒器”后，进入高尔夫球场的选手们在练习场和更衣室等地方为保持选手之间的2米间距而努力。赛道上到处都备有消毒剂，旗杆和平耙上都贴有抗菌保护膜。运动员在比赛中可以摘掉口罩，但也有一部分人戴着口罩进行比赛。赵贞敏(26岁)说：“平时练习时也戴口罩，所以很熟悉。在天气寒冷的早晨(上午8点10分)开球，多亏了口罩，才有了保温效果。” KLPGA锦标赛吸引了全世界的关注。包括16名外国记者在内的117名国内外记者来到了比赛现场，澳大利亚《福克斯体育》、日本《天空A》等来自8个国家的电台对比赛进行了现场直播。LPGA巡回赛相关人士说：“在新冠肺炎疫情下开幕的此次大赛的进行过程和预防守则等将为7月中旬重新开始的LPGA巡回赛提供参考。” 国内派的领军人物崔惠珍和去年KLPGA巡回赛新人王得主赵雅妍进入了领先榜行列。 被寄予厚望的LPGA巡回赛招牌明星多少有些萎靡不振。参加此次大赛的选手中，世界排名最高的朴城炫(世界排名第3位)、金世煐(第6位)、李贞恩6(第10位)在比赛第一天都未能进入前10位。以高于标准杆2杆的成绩结束当天比赛的金世煐表示：“果岭速度比想象中快，因此如果错失小鸟推杆，距离旗杆的距离会很远。我们会努力提高球场适应度，争取在剩下的轮次中表现出好的竞技状态。”

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