美国抗疫官员福奇：“美国解封开学还有风险”. May. 14, 2020 07:28. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. “美国的谏臣”美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇12日出席参议院听证会时警告：“急于恢复经济正常化可能会带来痛苦和死亡。”新冠疫情暴发后，他曾多次向特朗普总统直言不讳，对特朗普政府提前重启经济公开表示担忧。 福奇说：“那些缺乏效率和有效应对能力的州急于恢复经济活动，这令人担心。小感染可能演变成大规模传染”，“这不仅会造成本可避免的痛苦和死亡，而且也会阻碍经济复苏。”他还说，“新冠疫情在秋季再次扩散是完全可能的，也是可以预见的”，对二次流行表示担忧。 福奇尤其对处于停课之中的学校重新开学表示担忧。他说：“很难认为儿童完全具有免疫性。必须十分小心”，“期待学生们回校的秋天出现疫苗和治疗药物，这太早了。” 美国最大的新冠疫情灾区纽约州最近陆续出现了疑似与新冠疫情存在关联的儿童怪病患者。据《纽约时报》报道，州卫生部门正在对100名儿童怪病患者进行调查，其中一半以上的57%的人年龄在5岁至14岁之间。仅纽约州就有5名儿童因这种症状而死亡。附近的新泽西州和康涅狄格州也陆续出现了类似事例。纽约州州长安德鲁·科莫说：“这是一个令人震惊的情况”，“我知道父母非常担心。必须予以注意。” 《纽约时报》等媒体报道说，由于新冠疫情短期内无法平息，美国著名公立大学加利福尼亚州立大学取消了大部分原计划9月开始的2020学年度秋季学期，将由在线授课代替。校长蒂莫西·怀特在最近的理事会上指出，“仅我们大学就会有超过50万人聚集在一起”，人们非常担心出现集体感染及二次流行。加州州立大学的宣布，预计将对其他大学产生相当大的影响。 针对食品和药物管理局本月1日紧急批准使用瑞德西韦作为新冠病毒治疗药物，福奇表示：“虽然在临床实验中取得了一定的效果，但仅凭瑞德西韦是不够的。”他表示，“目前有8种疫苗正处于临床开发阶段。国立卫生研究院正在和很多制药公司合作。” 据美国消费者新闻和商业频道（CNBC电视台）报道，瑞德西韦的制造商美国吉利德公司与5家制药公司签订了合同，允许在海外生产瑞德西韦。由此，5家企业可在包括朝鲜在内的127个国家生产瑞德西韦。值得注意的是，在世界卫生组织宣布“新冠病毒引发的公共卫生危机已经结束”之前，吉利德决定不就瑞德西韦收取专利费。

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