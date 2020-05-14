4次战胜新冠肺炎病毒的攻击重回球场的迪巴拉. May. 14, 2020 07:28. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 意甲豪门尤文图斯队的人气球星保罗•迪巴拉(27岁•阿根廷)13日在自己的照片墙(Instagram)上传了训练照片。于是，几个小时之后，全世界球迷的助威留言开始暴走。“希望不要再生病了”“战胜病毒的偶像回来了”等6000多条信息一齐涌出。 迪巴拉在球队训练场上以健康的面貌进行个人射门训练等，球迷们如此欢呼是因为他长期与新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)作斗争。3月22日，迪巴拉主动宣布自己感染新冠肺炎。他在发病初期叫苦不迭，“难以呼吸，运动5分钟就会很吃力。”。 自隔离治疗以来，苦难仍在继续。因为情况已经好转，去接受检查，但核酸检测结果依旧呈阳性反应。据美国哥伦比亚广播公司(CBS)报道，包括最初的确诊在内，迪巴拉在6周内4次被确诊为新冠肺炎阳性。噩梦般的战斗直到最近才结束。尤文图斯俱乐部7日说：“迪巴拉在两次新冠肺炎检查中均被判定为阴性。不必再进行自我隔离。” 迪巴拉说：“这是我第一次如此怀念足球比赛和训练。我想尽快穿上球鞋，奔跑在球场上，并进更多的球。”与“进球机器”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(葡萄牙)一起领衔尤文图斯队进攻的迪巴拉(216场91球)表示，“将竭尽全力恢复在斗病期间下降的身体能力。” 迪巴拉凭借精致的外貌和一只手做出V型手势后贴在嘴边的“口罩庆祝动作”，深受粉丝喜爱。他的社交网络服务(SNS)上还上传了从韩国粉丝那里收到的饼干照片。迪巴拉在自我隔离期间，在SNS上传自己戴着印有太极旗等各种国旗的口罩，并展开了预防新冠肺炎的戴口罩活动。迪巴拉说：“在因新冠肺炎疫情导致许多社会活动停止的今天，我们过着不像休息日的假日。正常的生活不知道什么时候才能回归，但愿大家都不放弃，挺过去。” 意甲联赛将从18日开始允许球队进行集体训练，但联赛重启日期尚未确定。

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