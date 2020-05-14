Facebook：90%的贬损用语，用户举报前事先感知. May. 14, 2020 07:28. by 申武庆记者 yes@donga.com. Facebook(脸书)13日表示，在上传到自家平台后被删除的贬损用语等非法帖子中，约有90%是在使用者进行举报之前事先被感知到的。 脸书当天在《第5次社区规定执行报告书》中表示：“从去年10月到今年3月的6个月里，通过人工智能(AI)感知贬损用语等的技术，进行了先发制人的应对。今后将继续扩大可以适用于先发制人的感知技术的语言。”脸书方面解释说，对贬损用语的事前感知率与去年第2、3季度相比改善了8个百分点。 Instagram(照片墙)也为了能够事前掌握自杀及自残的内容，提高了文本和图像的匹配技术，结果，事前感知率比去年第2∼3季度上升了12个百分点，被采取删除、建议等限制措施的内容量也增加了40%。

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