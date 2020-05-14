没有永恒的青春. May. 14, 2020 07:29. . 一个穿着华丽服装的年轻男子正看着我们微笑。自信幽默的表情、威风凛凛的姿势、往下看的视线、向上翘起的帽子和胡子等，虽然看起来有点傲慢和虚架子，但不知为何能让人感受到爱情。这男人到底是谁？ 17世纪荷兰美术大师弗朗斯•哈尔斯创作的这幅画名为《微笑的骑士》。哈尔斯一生活跃在哈勒姆(Haarlem)，他以一幅幅充满生机的肖像画闻名遐迩。那么画中的男人是哈勒姆的骑士吗？不是。这个题目是因为模特的服装和姿势，在19世纪后期被贴上去的。本来被称为“男人的肖像”，也有人说是军人、官员或是富有商人的肖像，但具体身份却鲜为人知。另外，男人也不是像题目一样在笑。只是像蒙娜丽莎一样面带微笑而已。可以肯定的是，画中模特的年龄是26岁。因为画家在画作的右上角破例写出了模特的年龄和作品制作年份，所以这是知道的信息。从他奢侈的服装和自信的样子来看，他虽然不是贵族或骑士，但分明是位拥有庞大资产的巨富。 画作中，最引人注目的是装饰袖口的华丽刺绣。熊熊燃烧的火炬、箭、心、恋人结等，密密麻麻地绣着象征爱情的快乐和痛苦的纹章。这幅画很可能是为恋人准备的爱情礼物，或者是为求爱而订购的。那么，这位青年温和的眼神和调皮的微笑，应该是对着心爱的恋人的。这幅生动地表现了财富、年轻、热情和自信的肖像画肯定会让订户十分满意。但是经历人生风波的40多岁的画家似乎也想给予人生无限的教训。画家通过刻年龄代替名字的做法来传达财富和名声是无常的，炽热的爱情和闪耀的青春也不可能永远存在等信息。美术评论家

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