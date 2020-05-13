严秀妍成为韩国首位进入美国大学一级冰球联赛的女冰球选手. May. 13, 2020 07:32. by 李憲宰 uni@donga.com. 女高中生出身，作为2018年平昌冬奥会女子冰球南北联队第一线防守队员表现活跃的严秀妍(19岁•照片)将成为韩国历史上首位进入美国大学一级冰球联赛的女子冰球选手。 12日，据大韩冰球协会透露，严秀妍被选为位于美国纽约的圣劳伦斯大学的冰球特长生。虽然还存在新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的变数。但如果按原计划在9月份入学，将在韩国女子冰球史上书写新的篇章。考虑到小学、初中、高中乃至大学没有一支正式女子冰球队的贫瘠的国内环境，这几乎等同于奇迹。 此前，曾出现过进入加拿大大学一级联赛的事例。曾在平昌冬奥会上担任守门员的申素贞(退役)在加拿大大学一级联赛圣弗朗西斯•雅比尔大学效力，代表队主炮朴钟雅也被加拿大萨斯喀彻温大学选中。但是，严秀妍是第一个进入比加拿大水准更高的美国大学第一级联赛的球员。 严秀妍跟着曾是冰球选手的哥哥站在冰场上，从小就被期待成大后能在冰球场上做出一番成就。前韩国国家队主教练、后卫出身的萨拉•穆雷(加拿大)也了解了严秀妍的才能，并一对一地指导她，倾注了全部心血。大韩冰球协会在2015年将她派遣到加拿大安大略省康沃尔的冰球专门教育机构“安大略哈基亚学院(OHA)”等，给予了全力支持。严秀妍将在具备高中教育课程的OHA毕业后进入大学。 将在大学攻读工商专业的严秀妍表示：“不仅想锻炼身体，还想努力学习。我并不满足于实现美国大学第一级联赛这个梦想，我会努力去实现更高的梦想。”

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