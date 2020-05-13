到过梨泰院的1万人收到“劝告检查”短信. May. 13, 2020 07:34. by 魏恩智记者、金河景记者、高道艺记者 wizi@donga.com,whatsup@donga.com. 截至12日24时，源于首尔梨泰院俱乐部的新冠病毒确诊感染者增至102人。防疫当局和地方政府根据梨泰院俱乐部一带通讯基站入网名单和信用卡使用明细为基础，正在追踪无法联系到的约2000名客人。 防疫当局为掌握大众利用设施访问者的身份，动员基站及信用卡使用信息尚属首次。此前，防疫当局只在掌握部分确诊患者的个别动向时利用了相关信息。 据首尔市12日透露，向梨泰院俱乐部附近的通信公司基站的1905名入网用户发送了要求接受新冠病毒检查的短信。他们是今年4月24日至5月6日期间的午夜至次日凌晨5时，在确诊患者出入的梨泰院俱乐部及5家酒馆一带停留30分钟以上的人。在此期间访问梨泰院俱乐部的5517人中，目前仍有1982人未能取得联系。首尔市已获取了相关俱乐部及酒馆的信用卡使用者名单（494名），正在进行诊断检查和自我隔离。 政府决定，如果无法通过基站或信用卡信息掌握行踪，将动员警察厅快速反应小组。由全国8559名警察组成的快速反应小组将像今年2月追踪新天地耶稣教信徒时一样，同时进行闭路电视和探问调查。中央防疫对策本部副本部长权俊旭当天表示：“如果在最短的时间内找出90%以上的接触者，就可以进行遏制。”

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