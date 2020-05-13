大学入学日程因新冠疫情陷入混乱……关系到高三学生的人生，难道要只拿出权宜之计？. May. 13, 2020 07:34. . 由于新冠病毒的再次扩散，上学时间再次推迟一周，这让即将参加高考的高三考生们非常着急。由于第一学期的过半时间已被消耗，比复读生更加不利，再加上教育部5次推迟上学，又没有就最重要的大学入学日程没有拿出具体的对策，因此令人更加感到不安。 教育部次官朴白范前天宣布推迟上学时表示，“如果5月底之前上学，当初更改的高考日程不会太勉强。”反过来分析，就是如果本月内无法上学，将不得不重新调整已经延期两周的高考日程的意思。考虑到始于首尔梨泰院俱乐部的感染事态将长期化，有必要制定“B计划”，以应对干脆不可能上学的情况。要迅速公布根据上学日程的详细评价方式和高考日程，以减少不确定性。 最令人关注的是第一学期内申成绩的计算方法。招生总定员数的67%的学生簿中心随时招生中，反映的是高三第一学期为止的内申。一线学校原计划，如果13日上学，将于下月初进行期中考试。但随着上学时间推迟到20日，出现了用执行评价代替期中考试或将期中和期末考试合并进行的说法。教育部虽然表示“包括考试在内的校历日程由校长决定”，但评价方式不同，学生们的利弊也不同，因此难免出现杂音。为了高考的公正性，根据上学日程，用教育部的方针制定评价框架，才是减少混乱的方法。 还要考虑高三和复读生之间的平衡性问题。准备随时招生的学生因为没有写在学生簿上的内容而急得直跺脚。由于新冠疫情，缺乏进行比较和活动的机会，因此，要尽量减少由此造成的不利影响，有必要修订各年级的比较和活动反映比率。定时招生也要考虑考虑因一再推迟上学和上课出现差池导致学习量不足的高三学生，调整高考出题范围。 推迟上学造成的损害也并非同样适用于所有高三学生。在推迟上学期间，首尔的高考补习班结束了期中考试准备，正在进行高考复习。高考对于高三学生来说，是一个关乎人生的问题。即使上学的课程再次推迟，也要允许各地区分开上学，以便照顾得不到私人教育帮助的考生和农渔村学生，让他们在学校接受升学咨询，准备考试。

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