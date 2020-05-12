金正恩公开“新战略武器”之期临近，韩美密切注意朝鲜潜射导弹动向. May. 12, 2020 07:49. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩美情报当局分析认为，朝鲜国务委员会委员长金正恩去年年底提及的“新战略武器”很有可能是搭载多枚潜射导弹的新型潜艇（3000吨级）。最近，咸镜南道新浦造船厂一带陆续发现了水下发射潜射导弹试验等相关征兆。 韩国军方相关人士11日表示：“金正恩委员长的‘新战略武器’似乎是在暗示至今为止没有公开的‘新型核攻击手段与能力’”，“最多可以搭载3枚‘北极星-3’型潜射导弹。”另一名相关人士表示：“金正恩委员长可能认为，只有具备同时搭载‘火星-14’‘火星-15’型等洲际弹道导弹和能够发射多枚‘北极星-3’型的潜水艇，才能成为美国无法忽视的核强国。” 也就是说，只有具备了利用洲际导弹瞄准华盛顿和纽约，同时用潜射导弹瞄准驻韩驻日美军和关岛基地等的核打击力，才看成是对美核遏制力的完成。此前，韩国国家情报院6日表示，在朝鲜潜艇建造基地咸镜南道新浦造船厂，识别出了用于潜射导弹开发的水下发射装备。国情院表示：“在新浦造船厂持续发现鲸级潜艇和水中发射装备，正在密切关注有关朝鲜去年公开的新型潜艇下水的准备动向。” 在这种情况下，美国空军的一架“联合铆钉（RC-135W）”侦察机11日在首尔等首都地区和西海岸一带展开。“联合铆钉”是时隔10天再次在韩半岛展开，当天上午从驻日美军基地起飞后，进入西部海域，在仁川西海和首都圈上空来回执行了对朝监视任务。 可以看出，“联合铆钉”是在观察已证明金正恩还健在的朝鲜导弹挑衅动向的同时，正在追踪平壤附近新里导弹设施的动向。也就是说，它有可能通过监听这一带的通信和信息交换，集中掌握是否附近是否存在组装洲际导弹等中远程导弹的相关设施。

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