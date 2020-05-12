《纽约时报》：“中国利用黑客窥伺美国新冠疫苗资料”. May. 12, 2020 07:49. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 《纽约时报》10日报道称，全世界都在埋头开发新型冠状病毒的治疗药物之际，中国等世界10多个国家正在政府层面动用黑客，展开有关疫苗的信息争夺战。 美国联邦调查局和国土安全部决定近期发布警告，警告“中国试图窃取美国新冠病毒治疗药物及疫苗开发相关研究资料。企图通过非法手段获取美国的相关知识产权和公共卫生资料。”警告特别指出，中国不是利用情报人员，而是动员留学生、教授、研究员等，试图窃取美国主要大学和民间研究所的新冠病毒情报。 美国一直怀疑，中国吸引海外人才计划“千人计划”是窃取美国尖端科技计划的一部分。据悉，联邦调查局将在近期访问主要大学，敦促加强保安。纳米技术的世界级学者——美国哈佛大学教授查尔斯·利伯（61岁）1月份也因涉嫌故意隐瞒参与"千人计划"的事实而被捕。2012年至2017年，他在新冠病毒爆发地湖北省武汉理工大学获得数十亿韩元资助，但他谎称“从未收到过参与邀请”。 特朗普政府一直主张新冠病毒“源自中国”，与中国针锋相对。中国也对此表示强烈反对。因此有人担心，黑客风波会进一步恶化本来就不好的美中矛盾。 《纽约时报》报道说，韩国、伊朗、越南等国也动员黑客，正在收集其他国家的新冠病毒情报。报道称，特别是“韩国黑客不仅攻击世界卫生组织，也攻击朝鲜、日本、美国政府相关人士的电子邮件，试图收集情报。这表明连美国的盟国也在怀疑美国的统计数据”。

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