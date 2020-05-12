“历代级战斗力”蔚山队，担任夺冠先锋的中场尹比加兰. May. 12, 2020 07:50. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “快速反击和有层次的慢攻，今年蔚山就夺冠有望了。” 被认为是2020赛季职业足球K1联赛强有力的冠军争夺者的蔚山现代队中场球员尹比加兰(30岁)用充满自信的声音说出了上述这番话。自2016年11月金度勋主教练上任以来，蔚山队的风格是“防守反击”。在本赛季之前从济州联队转会到蔚山队的尹比加兰表示：“去年和蔚山队比赛时，我很注意反击。今年蔚山队引进了很多优秀的球员，因此在保持反击这一球队特色的同时，可以在中场通过控球的方式展开慢攻。” 蔚山队去年以微弱的差距与冠军擦肩而过。在最后一场与浦项队的比赛中，以1比4完败后，以进球少的劣势(全北72球，蔚山71球)被积分相同的全北队反超，留下了遗憾的眼泪。卧薪尝胆的蔚山队新赛季引进了包括尹比加兰在内的众多优秀球员，国家队守门员赵贤祐(29)、时隔11年再次回归K联赛的李青龙(32岁)等纷纷来投，力争在15年之后再次夺回联赛冠军。 拥有广阔的传球视野和准确的射门技术的中场球员尹光加兰被认为是打造蔚山足球的“场上核心”。他将填补上个赛季在蔚山获得最佳球员(MVP)称号的中场球员金甫炅(31岁)转会到全北队之后留下的空缺，因此备受期待。9日，在与尚武队进行的揭幕战上，尹比加兰在下半场第29分钟以一记远射攻入了本队的第4粒入球，为球队4比0大获全胜立下了汗马功劳。尹比加兰表示：“我经常会思考，如果对方展开防守，就会尝试进行中远距离射门。我在球门柱对角线的时候，如果有后场传球，就会在瞬间展开防守，这是我喜欢的情况。” 尹比加兰对新赛季和“蓝龙”李青龙之间的协同效应也表现出了期待感。他们两人是蔚山队教练金度勋评选的“关键球员”。金教练说：“非常感谢两位选手来到我们队。给全队带来了良好的能量。与现有球员的配合也很好。”9日在蔚山第一次在球场上和李青龙展开手脚配合的尹光加兰表示：“青龙哥在世界舞台有着丰富的经验，所以接球的位置感真的很好，在比赛中感受到安全感。队友们说‘只要(李)青龙哥在前面，就可以放心地传球’。” “自由签约选手(FA)中最优秀的球员”尹比加兰之所以没有选择海外，而是选择与蔚山队签订了4年的合约，是为了实现在K联赛中夺冠的愿望。2010赛季在庆南FC队首次出道K联赛的尹比加兰，曾在城南、济州、尚武等球队效力，虽然已经出道11年，但至今还没有获得过联赛冠军。2016年转会到延边富德，曾在中国足球超级联赛效力的尹比加兰受到多家中国俱乐部的邀请，但最终他还是选择了去蔚山。对此，尹比加兰表示：“我想夺冠，所以来到了蔚山。遗憾地与去年的冠军失之交臂的队友们斗志昂扬。球队有着一批出色的选手，因此我认为，球队已经为夺冠做好了充分的准备”，显示出强大的自信心。

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