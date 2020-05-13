到過梨泰院的1萬人收到“勸告檢查”短信. May. 13, 2020 07:35. by 魏恩智記者、金河景記者、高道藝記者 wizi@donga.com,whatsup@donga.com. 截至12日24時，源於首爾梨泰院俱樂部的新冠病毒確診感染者增至102人。防疫當局和地方政府根據梨泰院俱樂部壹帶通訊基站入網名單和信用卡使用明細為基礎，正在追蹤無法聯系到的約2000名客人。 防疫當局為掌握大眾利用設施訪問者的身份，動員基站及信用卡使用信息尚屬首次。此前，防疫當局只在掌握部分確診患者的個別動向時利用了相關信息。 據首爾市12日透露，向梨泰院俱樂部附近的通信公司基站的1905名入網用戶發送了要求接受新冠病毒檢查的短信。他們是今年4月24日至5月6日期間的午夜至次日淩晨5時，在確診患者出入的梨泰院俱樂部及5家酒館壹帶停留30分鐘以上的人。在此期間訪問梨泰院俱樂部的5517人中，目前仍有1982人未能取得聯系。首爾市已獲取了相關俱樂部及酒館的信用卡使用者名單（494名），正在進行診斷檢查和自我隔離。 政府決定，如果無法通過基站或信用卡信息掌握行蹤，將動員警察廳快速反應小組。由全國8559名警察組成的快速反應小組將像今年2月追蹤新天地耶穌教信徒時壹樣，同時進行閉路電視和探問調查。中央防疫對策本部副本部長權俊旭當天表示：“如果在最短的時間內找出90%以上的接觸者，就可以進行遏制。”

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