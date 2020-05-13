大學入學日程因新冠疫情陷入混亂……關系到高三學生的人生，難道要只拿出權宜之計？. May. 13, 2020 07:35. . 由於新冠病毒的再次擴散，上學時間再次推遲壹周，這讓即將參加高考的高三考生們非常著急。由於第壹學期的過半時間已被消耗，比復讀生更加不利，再加上教育部5次推遲上學，又沒有就最重要的大學入學日程沒有拿出具體的對策，因此令人更加感到不安。 教育部次官樸白範前天宣布推遲上學時表示，“如果5月底之前上學，當初更改的高考日程不會太勉強。”反過來分析，就是如果本月內無法上學，將不得不重新調整已經延期兩周的高考日程的意思。考慮到始於首爾梨泰院俱樂部的感染事態將長期化，有必要制定“B計劃”，以應對幹脆不可能上學的情況。要迅速公布根據上學日程的詳細評價方式和高考日程，以減少不確定性。 最令人關註的是第壹學期內申成績的計算方法。招生總定員數的67%的學生簿中心隨時招生中，反映的是高三第壹學期為止的內申。壹線學校原計劃，如果13日上學，將於下月初進行期中考試。但隨著上學時間推遲到20日，出現了用執行評價代替期中考試或將期中和期末考試合並進行的說法。教育部雖然表示“包括考試在內的校歷日程由校長決定”，但評價方式不同，學生們的利弊也不同，因此難免出現雜音。為了高考的公正性，根據上學日程，用教育部的方針制定評價框架，才是減少混亂的方法。 還要考慮高三和復讀生之間的平衡性問題。準備隨時招生的學生因為沒有寫在學生簿上的內容而急得直跺腳。由於新冠疫情，缺乏進行比較和活動的機會，因此，要盡量減少由此造成的不利影響，有必要修訂各年級的比較和活動反映比率。定時招生也要考慮考慮因壹再推遲上學和上課出現差池導致學習量不足的高三學生，調整高考出題範圍。 推遲上學造成的損害也並非同樣適用於所有高三學生。在推遲上學期間，首爾的高考補習班結束了期中考試準備，正在進行高考復習。高考對於高三學生來說，是壹個關乎人生的問題。即使上學的課程再次推遲，也要允許各地區分開上學，以便照顧得不到私人教育幫助的考生和農漁村學生，讓他們在學校接受升學咨詢，準備考試。

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