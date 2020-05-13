珍妮的閣樓. May. 13, 2020 07:35. by 金聖京記者 tjdrud0306@donga.com. 伊曼努埃爾•康德說，所有謊言都是錯的。他說，從人間愛中走出來的謊言都是錯的。他說，無論別人還是自己付出巨大代價，“甚至都不能向殺人犯說謊”。事實真的如此？ 講述1980年5月光州當時的情況的珍妮弗•亨特利的《珍妮的閣樓》講述了與康德不同的故事。將現場拍攝的照片寄到海外，向世界告知光州真相的美國傳教士查爾斯•伯茨•亨特利(韓國名許哲善)牧師，他的女兒就是該小說的原作者。 出生於光州楊林洞的珍妮(弗)1980年當時是滿10歲的少女。5月20日深夜，韓國牧師們來到珍妮家。軍人們搜索到家裏抓走學生後，不安的他們為了隱藏子女來到了這裏。如果軍人找來，就讓我說假話。珍妮的父母顧不上自己家人的危險，把那些學生藏在閣樓裏。並且對包括領養的韓國兒子在內的子女，對任何人甚至對其他傳教士或美國人都不要透露。這等於是說，必要時要說謊。對他們來說，從人間愛中走出來的謊言不是錯誤。珍妮一家接納了更多的韓國人，讓他們住在閣樓裏。後來，由於害怕子彈穿過墻壁，包括家人在內的所有人都睡在沒有窗戶的地下室裏。他們為了保住客人而拼命。就像舊約聖經裏的羅得(亞伯拉罕的侄兒)一樣。 《珍妮的閣樓》是收錄在書的後半部分的珍妮弗•亨特利的英文原文《5月的10天》之中，由李華妍作家添加虛構改編成的小說。也就是說，作者有兩個。正因為如此，我們才擁有了一部真實和虛構並存的優秀兒童用5•18小說。這部小說揭示了在實際存在的情況下，人類能有多少倫理道德。這是為了人類的事情，盡管是謊言那又如何呢？珍妮家的閣樓和地下室是固守絕對真實原則的康德絕對不可能讓其存在的倫理空間。文學評論家•全北大學教授

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