《紐約時報》：“中國利用黑客窺伺美國新冠疫苗資料”. May. 12, 2020 07:51. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 《紐約時報》10日報道稱，全世界都在埋頭開發新型冠狀病毒的治療藥物之際，中國等世界10多個國家正在政府層面動用黑客，展開有關疫苗的信息爭奪戰。 美國聯邦調查局和國土安全部決定近期發布警告，警告“中國試圖竊取美國新冠病毒治療藥物及疫苗開發相關研究資料。企圖通過非法手段獲取美國的相關知識產權和公共衛生資料。”警告特別指出，中國不是利用情報人員，而是動員留學生、教授、研究員等，試圖竊取美國主要大學和民間研究所的新冠病毒情報。 美國壹直懷疑，中國吸引海外人才計劃“千人計劃”是竊取美國尖端科技計劃的壹部分。據悉，聯邦調查局將在近期訪問主要大學，敦促加強保安。納米技術的世界級學者——美國哈佛大學教授查爾斯·利伯（61歲）1月份也因涉嫌故意隱瞞參與"千人計劃"的事實而被捕。2012年至2017年，他在新冠病毒爆發地湖北省武漢理工大學獲得數十億韓元資助，但他謊稱“從未收到過參與邀請”。 特朗普政府壹直主張新冠病毒“源自中國”，與中國針鋒相對。中國也對此表示強烈反對。因此有人擔心，黑客風波會進壹步惡化本來就不好的美中矛盾。 《紐約時報》報道說，韓國、伊朗、越南等國也動員黑客，正在收集其他國家的新冠病毒情報。報道稱，特別是“韓國黑客不僅攻擊世界衛生組織，也攻擊朝鮮、日本、美國政府相關人士的電子郵件，試圖收集情報。這表明連美國的盟國也在懷疑美國的統計數據”。

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