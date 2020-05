“看著閃耀的瞻星臺,讓我們一起戰勝新冠肺炎吧。”. May. 12, 2020 07:51. by 金民 kimmin@donga.com. 首爾城市建築展覽館(館長朴帝佑)將於5月15日至8月15日舉辦向因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)而感到疲憊的市民傳達希望信息的“Hope in Seoul”展。在位於首爾中區世宗路的首爾城市建築展覽館首爾屋脊(展覽館的房頂)上,將展示裝置美術家韓元錫(49歲)的作品《轉世》(照片)。《轉世》是一部將廢汽車的車前燈堆成瞻星臺模樣的作品。 將於15日點燈的作品將用莫爾斯電碼傳達希望和助威的信息。隨著像磚頭一樣堆積起來的車前燈的燈光像呼吸一樣忽明忽暗,發出“希望”和“戰勝”的信息。在點燈的同時,國立國樂院奚琴首席音樂家金俊熙(49歲)將在首爾屋脊演奏《2020井邑詞(百濟時期的歌謠)》。金俊熙將用同時代的音樂重新詮釋現存唯一的百濟歌曲、用韓文記錄的最古老的歌謠《井邑詞》。正如在《井邑詞》中吟唱小販的妻子祈禱丈夫平安歸來的心情一樣,呈現希望戰勝因新冠肺炎帶來的恐懼和孤獨而疲憊的身體和心靈,復原日常生活的演奏。開幕演出和作品拍攝影像將通過YoutTube等網站公開。 韓作家對於開幕活動表示:“想要進行成為觀測天上的星星和天文、宇宙的瞻星臺來到現代,自己發光,看到瞻星臺的觀眾在心中種下希望之星的‘轉世’瞻星臺的表演。”對於作品的素材為何選擇瞻星臺,韓作家表示:“國寶31號瞻星臺是新羅善德女王在位時修建,目前已達到1388歲。預測即將到來的未來的重大意義,從科學、文化、政治上角度來看,它是照映大韓民族的底氣和歷史性的珍貴文物。” 2006年制作的該作品收集了1374個廢棄的車前燈。在對瞻星臺進行三維(3D)掃描之後,用工字鋼制作骨架,並堆置了車前燈。高9.17米,寬5.17米。當時為紀念清溪川復原一周年,在廣通橋展示後,設置在了首爾中區乙支路韓亞銀行總行。之後韓亞金融集團捐贈給順天市,並在順天灣庭院內進行了展示。 韓作家說:“正如在黑暗和風暴中迷了路,在茫茫大海流浪時告訴迷路之人燈塔方向的‘希望的火光’那樣,希望作品《轉世(瞻星臺)》中的‘希望之光’能給予因新冠肺炎像被困在黑暗的隧道,陷入痛苦和悲傷之中的蕓蕓眾生很大的力量就好了。”

