富足之兵的弱點. May. 12, 2020 07:51. by 李恩澤 nabi@donga.com. 管鮑之交是管仲與鮑叔牙深厚友誼的代名詞。後世把重點放在“友情”上，但本意是超越陣營、優先考慮國家未來的態度以及大度決斷的結果。也有壹種說法是，管仲在齊國王位繼承人的競爭中站在了齊桓公的對面，還差點殺死了齊桓公。不過，在鮑叔牙的推薦下，管仲是齊桓公選拔為宰相。管仲感知時代變遷，提出創新富國強兵之策，成為開啟新時代的先驅，為齊桓公贏得了春秋時期最早的霸權。 其後直到戰國時代，齊國壹直保持著天下七雄之壹的江湖地位。但是與其最早的先發投手的名聲相比，在齊桓公時代以後，齊國並沒有表現出明顯的活躍。拿體育來作比方，就類似是每年專家預測當年的冠軍球隊時都會列入強隊，但並不作為冠軍實力而提及的球隊。在戰國時代的統壹戰爭中，齊國有著很多優勢。山東地區歷來是鹽和鐵的產地。戰略物資充足，財政充裕。據悉，該地區的人身材比其他地區高大，而且更容易接受遼東遊牧民的軍隊。雖然位於中央地帶的諸國要展開激烈的角逐，但是齊國偏於東部，因此可以最大限度地減少紛爭，積蓄力量。 齊國為什麽沒有發揮自己的優勢呢？《吳子兵法》的作者吳起評價說，齊國軍隊表面上看起來穩重，但並不堅固。穩重意味著武裝也很優秀，該具備的都具備，看起來像有潛力的軍隊。但不堅固意味著戰鬥意誌不強，沒有耐力。穩重的軍隊為何不堅固？因為它既富足又安全。迫切的人會成為冒險家，滿足的人則會成為機會主義者。所謂機會主義者，不是指不擇手段、積極尋求機會的人，而是指等待機會自動下降的人。那是舒適這壹果實中隱藏的毒。 歷史學家

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