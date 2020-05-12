不要拘泥於上學壹條路，應該允許多種教育方式. May. 12, 2020 07:52. . 隨著從首爾梨泰院夜店開始的新冠疫情擴散到全國各地，教育部決定再次將原定於明天的高三學生上學課程推遲到壹周後的20日。原定20日上學的高二、初三和小學壹、二年級學生和幼兒園學生是否到校到園，將在其後公布。 教育部在上學前兩天，即昨天晚些時候仍未決定是否延期，給學生和家長造成了混亂，令人遺憾。不得不指出，在黃金長假後，沒有等待兩周的潛伏期，在壹周內強行上學，沒有制定應對疫情擴散的緊急對策，這些失誤導致了混亂。但是，在梨泰院夜店感染患者不斷出現的情況下，延期上學是不可避免的。由於夜店這壹營業場所的特性，很難確認造訪者的身份，因此，如果不迅速進行流行病學調查，其損失將超過大邱新天地事件。如果再允許學生集體生活，不僅不能保障學生的安全，而且還有可能惡化社區疫情。 問題是，從3月份起，以壹兩周為單位打補丁式地推遲上學時間，加重了學生和家長的不安。如果是平時，本該結束期中考試了。現在，無論何時上學，也很難運營正常的校歷日程。對於政府作為防疫對策推出的時間差上學和保持距離授課，教師們反駁稱，“這是不了解學校現場的說法”。 就像首爾市教育監曹喜昖昨天向政府建議的那樣，上學、上課日程本身需要重新進行全面討論。不要只關註上學上課，應該允許教育廳和各學校根據條件靈活運營教育課程。開展遠程教學的同時，為確保評價的公正性，可以到校進行期中和期末考試。對於上學後“因為不安而不敢上學”的學生，應給予上學選擇權，以便他們能夠不受時間限制地在家上課。 因上學壹再延期而受害最嚴重的是高三學生。原定於眼前14日舉行的全國聯合學歷評估也推遲到了21日。正在準備隨時招生的學生由於記錄在學生簿上的比較和活動不充分，準備以高考為主的定招的學生因學習量不足，比復讀生更為不利的不安感很大。為了使新冠疫情造成的不利影響降到最低，應對各年級的比較和活動反映比例以及包括高考出題範圍在內的高考錄取細節進行調整和公布。

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